Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH SEJONG DYNAMICS VINA làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế cơ khí Tại CÔNG TY TNHH SEJONG DYNAMICS VINA
Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh: Vân Dương, TP Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
Thiết kế máy và các cụm máy (trong các máy tự động)
Lập bản vẽ thiết kế 3D cho các dự án của công ty
Lập bản vẽ chế tạo các chi tiết máy theo yêu cầu của cấp trên
Bóc tách vật tư, lập danh sách vật tư, thiết bị cho các dự án
Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
(Nội dung chi tiết sẽ được trao đổi trong quá trình phỏng vấn)
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành cơ khí, chế tạo máy...
Năng lực thiết kế tốt, khả năng tư duy sáng tạo tốt
Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế 3D
Đọc được tài liệu chuyên ngành bằng tiếng anh.
Kinh nghiệm làm tự động hoá trong các công ty điện tử công nghiệp
Tinh thần trách nhiệm cao, làm việc nhóm tốt.
Biết tiếng Hàn, tiếng Anh là một lợi thế
Mọi chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn
Năng lực thiết kế tốt, khả năng tư duy sáng tạo tốt
Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế 3D
Đọc được tài liệu chuyên ngành bằng tiếng anh.
Kinh nghiệm làm tự động hoá trong các công ty điện tử công nghiệp
Tinh thần trách nhiệm cao, làm việc nhóm tốt.
Biết tiếng Hàn, tiếng Anh là một lợi thế
Mọi chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn
Tại CÔNG TY TNHH SEJONG DYNAMICS VINA Thì Được Hưởng Những Gì
Lương : Hấp dẫn- Thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm làm việc.
Cơ hội phát triển công việc nhiều
Thời gian làm việc từ thứ 2- thứ 7 (8h00 - 17h00 )
Được nghỉ luân phiên ngày thứ 7
Tham gia BHXH theo quy định của Luật lao động.
Ăn trưa tại công ty 60 phút, được làm việc trong môi trường sạch sẽ, sếp thoải mái, quan tâm đến nhân viên...
Thưởng lễ tết, sinh nhật....
Cơ hội phát triển công việc nhiều
Thời gian làm việc từ thứ 2- thứ 7 (8h00 - 17h00 )
Được nghỉ luân phiên ngày thứ 7
Tham gia BHXH theo quy định của Luật lao động.
Ăn trưa tại công ty 60 phút, được làm việc trong môi trường sạch sẽ, sếp thoải mái, quan tâm đến nhân viên...
Thưởng lễ tết, sinh nhật....
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SEJONG DYNAMICS VINA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI