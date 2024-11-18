Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH SEJONG DYNAMICS VINA làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Vân Dương, TP Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Thiết kế máy và các cụm máy (trong các máy tự động)

Lập bản vẽ thiết kế 3D cho các dự án của công ty

Lập bản vẽ chế tạo các chi tiết máy theo yêu cầu của cấp trên

Bóc tách vật tư, lập danh sách vật tư, thiết bị cho các dự án

Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

(Nội dung chi tiết sẽ được trao đổi trong quá trình phỏng vấn)

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành cơ khí, chế tạo máy...

Năng lực thiết kế tốt, khả năng tư duy sáng tạo tốt

Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế 3D

Đọc được tài liệu chuyên ngành bằng tiếng anh.

Kinh nghiệm làm tự động hoá trong các công ty điện tử công nghiệp

Tinh thần trách nhiệm cao, làm việc nhóm tốt.

Biết tiếng Hàn, tiếng Anh là một lợi thế

Mọi chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn

Tại CÔNG TY TNHH SEJONG DYNAMICS VINA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương : Hấp dẫn- Thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm làm việc.

Cơ hội phát triển công việc nhiều

Thời gian làm việc từ thứ 2- thứ 7 (8h00 - 17h00 )

Được nghỉ luân phiên ngày thứ 7

Tham gia BHXH theo quy định của Luật lao động.

Ăn trưa tại công ty 60 phút, được làm việc trong môi trường sạch sẽ, sếp thoải mái, quan tâm đến nhân viên...

Thưởng lễ tết, sinh nhật....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SEJONG DYNAMICS VINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin