Tuyển Xây dựng Công ty cổ phần Kiến trúc và nội thất Home Place làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thanh Hóa: 95 Tống Duy Tân, P. Lam Sơn, TP. Thanh Hóa, TP Thanh Hoá

Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Trực tiếp tham gia thiết kế các công trình biệt thự, nhà hàng, chung cư, cửa hàng,.... - Lên ý tưởng, phương án thiết kế.

- Hiểu biết về chất liệu và thi công

- Triển khai thiết kế kiến trúc, nội thất các hạng mục công trình

- Quản lý công việc tốt, sáng tạo, nhiệt tình, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Thành thạo các phần mềm thiết kế Sketchup hoặc 3Dsmax, Autocad, Photoshop,....

- Trình độ: Đại học , cao đẳng

- Kinh nghiệm: Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

- Có tinh thần trách nhiệm với công việc.

Tại Công ty cổ phần Kiến trúc và nội thất Home Place Thì Được Hưởng Những Gì

- Ký HĐLĐ chính thức, được tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

- Làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo, nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc.

- Chế độ đãi ngộ tốt gồm: Lương tháng 13, thưởng lễ.., tăng lương định kỳ hàng năm, tăng lương đột xuất nếu đạt thành tích xuất sắc.

- Du lịch, team building hàng năm cùng công ty, chế độ sinh nhật, Trung thu, Noel...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Kiến trúc và nội thất Home Place

