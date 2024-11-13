Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY TNHH BONA MEDIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế đồ hoạ Tại CÔNG TY TNHH BONA MEDIA
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 40 ấp 4 Đ. Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiển, Nhà Bè
Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Thiết kế hình ảnh thu nhỏ - Thumbnail cho kênh Youtube.
Đọc kịch bản và lên ý tưởng Thumbnail kịch bản đó.
Lên StoryBoard.
Phối hợp với các bạn trong team hoàn thiện và tối ưu sản phẩm.
Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sử dụng thành thạo phần mềm Photoshop.
Có kinh nghiệm StoryBoard là một lợi thế lớn.
Đảm bảo số lượng, chất lượng và thời gian hoàn thành sản phẩm được giao.
Nhanh nhẹn ham học hỏi và hòa đồng nhóm.
Biết quay chụp sẽ là một lợi thế.
Có kinh nghiệm thiết kế Thumbnail sẽ là một lợi thế.
Tại CÔNG TY TNHH BONA MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 10-15tr (Gross) tùy năng lực.
Được đào tạo và làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, thân thiện, năng động sáng tạo.
Được học hỏi, phát triển bản thân và cơ hội thăng tiến rõ ràng.
Tham gia các hoạt động du lịch hàng năm, liên hoan, tất niên,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BONA MEDIA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
