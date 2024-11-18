Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN TECHNET làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 307 An Phú Đông 3, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh, Quận 12

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

· Thiết kế, lập bản vẽ cho các thiết bị, máy móc sử dụng trong lĩnh vực tự động hóa nhà máy.

· Xuất bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp.

· Sử dụng các phần mềm: iCAD, AutoCAD, Inventor

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm thiết kế máy Nhật Bản (theo tiêu chuẩn jigs) ít nhất 3 năm

-Ưu tiên biết tiếng Nhật

-Thành thạo Solidworks và biết sử dụng ít nhất một trong các phần mềm sau: iCAD, AutoCAD, Inventor

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TECHNET Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TECHNET

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin