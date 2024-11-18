Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN TECHNET làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế cơ khí Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TECHNET
Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 307 An Phú Đông 3, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh, Quận 12
Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương 12 - 18 Triệu
· Thiết kế, lập bản vẽ cho các thiết bị, máy móc sử dụng trong lĩnh vực tự động hóa nhà máy.
· Xuất bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp.
· Sử dụng các phần mềm: iCAD, AutoCAD, Inventor
Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm thiết kế máy Nhật Bản (theo tiêu chuẩn jigs) ít nhất 3 năm
-Ưu tiên biết tiếng Nhật
-Thành thạo Solidworks và biết sử dụng ít nhất một trong các phần mềm sau: iCAD, AutoCAD, Inventor
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TECHNET Thì Được Hưởng Những Gì
