Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP PHẦN MỀM SUNSHINE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP PHẦN MỀM SUNSHINE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP PHẦN MỀM SUNSHINE
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/12/2024
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP PHẦN MỀM SUNSHINE

Thiết kế đồ hoạ

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế đồ hoạ Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP PHẦN MỀM SUNSHINE

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 29A Núi Thành, Phường 13, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Thiết kế giao diện người dùng (UI) và trải nghiệm người dùng (UX) cho các sản phẩm phần mềm, ứng dụng web và mobile, desktop.
Tạo wireframes, prototypes và mockups để thể hiện ý tưởng thiết kế.
Sử dụng các công cụ thiết kế đồ họa chuyên nghiệp để tạo ra các sản phẩm chất lượng cao.
Làm việc độc lập và nhóm, đáp ứng tiến độ dự án.
Thường xuyên cập nhật kiến thức và xu hướng thiết kế mới.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm 1 năm trong lĩnh vực thiết kế UI/UX.
Thành thạo các phần mềm thiết kế đồ họa như Adobe Photoshop, Illustrator, Figma.
Hiểu biết về nguyên tắc thiết kế giao diện người dùng và trải nghiệm người dùng.
Khả năng tư duy sáng tạo, giải quyết vấn đề hiệu quả.
Kỹ năng giao tiếp tốt, làm việc nhóm hiệu quả.
Có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc.
Có portfolio thể hiện khả năng thiết kế.

Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP PHẦN MỀM SUNSHINE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.
Có cơ hội học hỏi và phát triển nghề nghiệp.
Được tham gia các hoạt động team building, nghỉ mát.
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP PHẦN MỀM SUNSHINE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP PHẦN MỀM SUNSHINE

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP PHẦN MỀM SUNSHINE

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 29A Núi Thành, Phường 13, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-thiet-ke-thu-nhap-8-15-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job243882
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ AB GROUP VIỆT NAM
Tuyển Nhân Viên Thiết Kế thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ AB GROUP VIỆT NAM
Hạn nộp: 29/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Y Khoa Viet Smile
Tuyển Nhân Viên Thiết Kế thu nhập 13 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Y Khoa Viet Smile
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN Y KHOA TOPCARE
Tuyển Nhân Viên Thiết Kế thu nhập 13 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN Y KHOA TOPCARE
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ QUỐC TẾ EBIS
Tuyển Nhân Viên Thiết Kế thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ QUỐC TẾ EBIS
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Công Nghệ SellerSmith
Tuyển Product Designer thu nhập Tới 1.600 USD Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ SellerSmith
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CHUỖI KHỐI NAMI INNOVATION
Tuyển UI/UX Designer thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CHUỖI KHỐI NAMI INNOVATION
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH OUTCUBATOR VIỆT NAM
Tuyển UI/UX Designer thu nhập Tới 1.600 USD Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH OUTCUBATOR VIỆT NAM
Hạn nộp: 14/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Magenest.,JSC
Tuyển UI/UX Design thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
Magenest.,JSC
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BSS Group
Tuyển UI/UX Designer thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
BSS Group
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GAMIFY STUDIOS
Tuyển UX Designer thu nhập 0.0 - 0.0 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
GAMIFY STUDIOS
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT KHÁNH VY HOME
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT KHÁNH VY HOME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT KHÁNH VY HOME
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 23 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH SX Hưng Phát
Tuyển Kế toán kho Công ty TNHH SX Hưng Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty TNHH SX Hưng Phát
Hạn nộp: 29/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ELECTRIC
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ELECTRIC làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ELECTRIC
Hạn nộp: 30/09/2025
Bắc Ninh Còn 15 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẤC MƠ BAY RẺ
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH GIẤC MƠ BAY RẺ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH GIẤC MƠ BAY RẺ
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+ làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Hạn nộp: 31/10/2025
Đà Nẵng Còn 46 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ KỸ NĂNG SỐNG HÀ NỘI - VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ KỸ NĂNG SỐNG HÀ NỘI - VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ KỸ NĂNG SỐNG HÀ NỘI - VIỆT NAM
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN AD.TEK
Tuyển Nhân viên kinh doanh CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN AD.TEK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN AD.TEK
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG MERNE
Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH THỜI TRANG MERNE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG MERNE
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bee Logistics Corporation Pro Company
Tuyển Nhân viên hiện trường Logistics Bee Logistics Corporation Pro Company làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 15 Triệu
Bee Logistics Corporation Pro Company
Hạn nộp: 17/09/2025
Hải Phòng Còn 2 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ AB GROUP VIỆT NAM
Tuyển Nhân Viên Thiết Kế thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ AB GROUP VIỆT NAM
Hạn nộp: 29/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Y Khoa Viet Smile
Tuyển Nhân Viên Thiết Kế thu nhập 13 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Y Khoa Viet Smile
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN Y KHOA TOPCARE
Tuyển Nhân Viên Thiết Kế thu nhập 13 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN Y KHOA TOPCARE
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ QUỐC TẾ EBIS
Tuyển Nhân Viên Thiết Kế thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ QUỐC TẾ EBIS
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Công Nghệ SellerSmith
Tuyển Product Designer thu nhập Tới 1.600 USD Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ SellerSmith
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CHUỖI KHỐI NAMI INNOVATION
Tuyển UI/UX Designer thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CHUỖI KHỐI NAMI INNOVATION
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH OUTCUBATOR VIỆT NAM
Tuyển UI/UX Designer thu nhập Tới 1.600 USD Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH OUTCUBATOR VIỆT NAM
Hạn nộp: 14/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Magenest.,JSC
Tuyển UI/UX Design thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
Magenest.,JSC
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BSS Group
Tuyển UI/UX Designer thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
BSS Group
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GAMIFY STUDIOS
Tuyển UX Designer thu nhập 0.0 - 0.0 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
GAMIFY STUDIOS
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất