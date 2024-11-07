Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY TNHH ORRO HOME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 204 Đường số 34, Phường Bình Trị Đông B, Bình Tân

Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết kế các sản phẩm phục vụ truyền thông offline: Logo, Brochure, Poster, Tờ rơi, Standee, Backdrop, POSM, Catalogue...

Thiết kế các sản phẩm phục vụ truyền thông online: các hình ảnh quảng cáo, banner trên Facebook, Website,...

Thiết kế các file về sản phẩm

Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên

ƯU TIÊN CÓ KINH NGHIỆM THIẾT KẾ VỀ SÀN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các chuyên ngành về Thiết kế, hoặc học qua các chứng chỉ về thiết kế đồ hoạ....

Thành thạo sử dụng các phần mềm thiết kế như: PS, AI, InDesign,...

Có tư duy về màu sắc, bố cục tốt

Có sức sáng tạo, bắt trend mới, chịu được áp lực công việc

Tại CÔNG TY TNHH ORRO HOME Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 10-12 triệu tuỳ năng lực + KPIs

Thưởng Lễ, Tết, Lương tháng 13 tuỳ theo tình hình kinh doanh của Công ty.

Company Trip, YEP, Team building,...

Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

Đóng bảo hiểm đầy đủ theo Luật lao động Việt Nam (BHXH, BHYT, BHTN,...) .

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.

Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ORRO HOME

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin