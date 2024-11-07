Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY TNHH ORRO HOME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Graphic Design/Illustration/Animation Tại CÔNG TY TNHH ORRO HOME
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 204 Đường số 34, Phường Bình Trị Đông B, Bình Tân
Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương Thỏa thuận
Thiết kế các sản phẩm phục vụ truyền thông offline: Logo, Brochure, Poster, Tờ rơi, Standee, Backdrop, POSM, Catalogue...
Thiết kế các sản phẩm phục vụ truyền thông online: các hình ảnh quảng cáo, banner trên Facebook, Website,...
Thiết kế các file về sản phẩm
Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên
ƯU TIÊN CÓ KINH NGHIỆM THIẾT KẾ VỀ SÀN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các chuyên ngành về Thiết kế, hoặc học qua các chứng chỉ về thiết kế đồ hoạ....
Thành thạo sử dụng các phần mềm thiết kế như: PS, AI, InDesign,...
Có tư duy về màu sắc, bố cục tốt
Có sức sáng tạo, bắt trend mới, chịu được áp lực công việc
Tại CÔNG TY TNHH ORRO HOME Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng 10-12 triệu tuỳ năng lực + KPIs
Thưởng Lễ, Tết, Lương tháng 13 tuỳ theo tình hình kinh doanh của Công ty.
Company Trip, YEP, Team building,...
Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
Đóng bảo hiểm đầy đủ theo Luật lao động Việt Nam (BHXH, BHYT, BHTN,...) .
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.
Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ORRO HOME
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
