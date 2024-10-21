Tuyển Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ GALAXY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ GALAXY
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/11/2024
CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ GALAXY

Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Tại CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ GALAXY

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tầng 5 Khối E, Tòa nhà Cộng Hòa Garden, Số 20 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh., Tân Bình

Mô Tả Công Việc Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Thực hiện các cuộc gọi điện thoại thuyết phục khách hàng thanh toán khoản nợ theo đúng số lượng được phân bổ, tuân thủ kịch bản cuộc gọi theo đúng quy định; Thông báo cho khách số phí/số tiền cần đóng và xác nhận thời gian thanh toán với khách hàng; Hướng dẫn và hỗ trợ khách hàng về các phương thức thanh toán để thuận tiện cho việc thanh toán phí; Cập nhật lịch sử cuộc gọi, thông tin khách hàng lên hệ thống; Lên kế hoạch theo dõi danh sách khách hàng theo thứ tự ưu tiên để thu hồi nợ; Theo dõi lịch thanh toán hằng ngày của khách hàng; Truy tìm thông tin liên lạc của khách hàng và đánh giá tình trạng khách hàng; Tham gia thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng đơn vị;
Thực hiện các cuộc gọi điện thoại thuyết phục khách hàng thanh toán khoản nợ theo đúng số lượng được phân bổ, tuân thủ kịch bản cuộc gọi theo đúng quy định;
Thông báo cho khách số phí/số tiền cần đóng và xác nhận thời gian thanh toán với khách hàng;
Hướng dẫn và hỗ trợ khách hàng về các phương thức thanh toán để thuận tiện cho việc thanh toán phí;
Cập nhật lịch sử cuộc gọi, thông tin khách hàng lên hệ thống;
Lên kế hoạch theo dõi danh sách khách hàng theo thứ tự ưu tiên để thu hồi nợ;
Theo dõi lịch thanh toán hằng ngày của khách hàng;
Truy tìm thông tin liên lạc của khách hàng và đánh giá tình trạng khách hàng;
Tham gia thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng đơn vị;

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên; Ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo; Ứng viên có kinh nghiệm thu hồi nợ điện thoại là 1 lợi thế; Kỹ năng tìm kiếm thông tin, linh hoạt trong xử lý tình huống và giao tiếp tốt; Khả năng chủ động trong công việc và kỹ năng đàm phán;
Tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên;
Ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo;
Ứng viên có kinh nghiệm thu hồi nợ điện thoại là 1 lợi thế;
Kỹ năng tìm kiếm thông tin, linh hoạt trong xử lý tình huống và giao tiếp tốt;
Khả năng chủ động trong công việc và kỹ năng đàm phán;

Tại CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ GALAXY Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn theo kết quả làm việc - THU NHẬP HẤP DẪN: Từ 15M - 20M; Được cung cấp máy tính, dụng cụ làm việc, gửi xe miễn phí; Môi trường chuyên nghiệp, được tham gia khóa đào tạo kỹ năng, phát triển bản thân;
Thu nhập hấp dẫn theo kết quả làm việc - THU NHẬP HẤP DẪN: Từ 15M - 20M;
Được cung cấp máy tính, dụng cụ làm việc, gửi xe miễn phí;
Môi trường chuyên nghiệp, được tham gia khóa đào tạo kỹ năng, phát triển bản thân;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ GALAXY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ GALAXY

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ GALAXY

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, Khối E, tòa nhà Cộng Hòa Garden, số 20 Cộng Hòa, P.12, Quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

