Tuyển Nhân viên thủ kho Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 14 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên thủ kho Tại Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech
Mức lương
6 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 145 Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho Với Mức Lương 6 - 14 Triệu
1. Xuất – nhập vật tư tại công trình;
2. Bảo vệ, quản lý vật tư thiết bị tại Công trình;
3. Kiểm tra hàng hoá vật tư ra vào cổng
4. Làm việc dưới sự chỉ đạo của CHT Công trình
Với Mức Lương 6 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
1. Có kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương tự
2. Trung thực, chăm chỉ có tinh thần trách nhiệm trong công việc
3. Sức khoẻ tốt, chịu được áp lực công việc
Tại Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech Thì Được Hưởng Những Gì
1. Mức lương: 6.000.000 - 14.000.000 VND
2. Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành.
3. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
