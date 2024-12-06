Tuyển Nhân viên thủ kho Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 14 Triệu

Mức lương 6 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 145 Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho Với Mức Lương 6 - 14 Triệu

1. Xuất – nhập vật tư tại công trình;

2. Bảo vệ, quản lý vật tư thiết bị tại Công trình;

3. Kiểm tra hàng hoá vật tư ra vào cổng

4. Làm việc dưới sự chỉ đạo của CHT Công trình

Với Mức Lương 6 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Có kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương tự

2. Trung thực, chăm chỉ có tinh thần trách nhiệm trong công việc

3. Sức khoẻ tốt, chịu được áp lực công việc

Tại Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech Thì Được Hưởng Những Gì

1. Mức lương: 6.000.000 - 14.000.000 VND

2. Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành.

3. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.