Tuyển Nhân viên thủ kho Công ty TNHH thực phẩm sạch thương mại T&P làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 25 Gia Quất, Thượng Thanh, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho

- Nhiệm vụ chính: Thực hiện thủ tục xuất nhập hàng

- Theo dõi hàng hóa xuất nhập tồn

- Theo dõi hàng tồn kho tối thiểu

- Sắp xếp hàng hóa trong kho

- Tuân thủ quy định về phòng cháy chữa cháy (PCCC) và an toàn trong kho

- Điều phối việc vận chuyển, sắp xếp hàng hóa

– Quản lý và sắp xếp các công việc cho các bộ phận trong kho

Thực hiện các công việc khác

Yêu Cầu Công Việc

Nam trên 24 tuổi, nhanh nhẹn, chịu khó và có sức khỏe tốt.

Không yêu cầu bằng cấp

Kinh nghiệm từ 2-3 năm tại vị trí tường đương

Tinh thần trách nhiệm, quyết đoán trong công việc

Tại Công ty TNHH thực phẩm sạch thương mại T&P Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thỏa thuận từ 10-15tr/tháng

- Thử việc trong vòng 2 tháng vẫn hưởng 100% lương ( cụ thể tùy thuộc theo năng lực từng ứng viên )

- Khi lên nhân viên chính thức được tham gia BHXH và hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định của Công ty như thưởng lễ, Tết, sinh nhật, hiếu hỉ,....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH thực phẩm sạch thương mại T&P

