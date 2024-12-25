Tuyển Nhân viên thủ kho Công ty TNHH thực phẩm sạch thương mại T&P làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên thủ kho Tại Công ty TNHH thực phẩm sạch thương mại T&P
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 25 Gia Quất, Thượng Thanh, Long Biên, Quận Long Biên
Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
- Nhiệm vụ chính: Thực hiện thủ tục xuất nhập hàng
- Theo dõi hàng hóa xuất nhập tồn
- Theo dõi hàng tồn kho tối thiểu
- Sắp xếp hàng hóa trong kho
- Tuân thủ quy định về phòng cháy chữa cháy (PCCC) và an toàn trong kho
- Điều phối việc vận chuyển, sắp xếp hàng hóa
– Quản lý và sắp xếp các công việc cho các bộ phận trong kho
Thực hiện các công việc khác
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam trên 24 tuổi, nhanh nhẹn, chịu khó và có sức khỏe tốt.
Không yêu cầu bằng cấp
Kinh nghiệm từ 2-3 năm tại vị trí tường đương
Tinh thần trách nhiệm, quyết đoán trong công việc
Tại Công ty TNHH thực phẩm sạch thương mại T&P Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: thỏa thuận từ 10-15tr/tháng
- Thử việc trong vòng 2 tháng vẫn hưởng 100% lương ( cụ thể tùy thuộc theo năng lực từng ứng viên )
- Khi lên nhân viên chính thức được tham gia BHXH và hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định của Công ty như thưởng lễ, Tết, sinh nhật, hiếu hỉ,....
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH thực phẩm sạch thương mại T&P
