Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG SỨC CÁO BẠC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 28, ngách 10, ngõ 121 Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Quận Đống Đa

Nhập và xuất hàng hóa theo quy trình đã được phê duyệt.

Theo dõi và kiểm soát tồn kho, đảm bảo mức tồn kho phù hợp.

Thực hiện kiểm kê định kỳ để đảm bảo số liệu tồn kho chính xác.

Sắp xếp và tổ chức không gian kho để tối ưu hóa việc lưu trữ và dễ dàng truy cập.

Xử lý các yêu cầu giao hàng và nhận hàng, kiểm tra chất lượng và số lượng hàng hóa.

Đảm bảo thực hiện các quy trình vận chuyển, theo dõi đơn hàng hiệu quả và đúng hạn.

Đảm bảo tuân thủ các quy định và chính sách của công ty liên quan đến kho và quản lý hàng hóa.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 6 tháng ở vị trí tương đương (Ưu tiên ứng viên từng làm tại kho, nhân viên tại các cửa hàng bán lẻ).

Ưu tiên Nữ, từ đủ 18-35 tuổi.

Quản lý thời gian, sắp xếp công việc tốt.

Cẩn thận, chăm chỉ, nhạy bén, có tinh thần học hỏi và thái độ cầu tiến.

Có máy tính cá nhân, biết sử dụng excel cơ bản.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG SỨC CÁO BẠC Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập: 8.000.000 - 9.000.000 vnđ/tháng (tùy năng lực). Bao gồm: Lương cứng + Lương KPI + Phụ cấp ăn trưa 500.000vnđ

Đóng BHXH và các chế độ khác theo quy định của Nhà nước sau 2 tháng thử việc, có 12 ngày phép/năm khi là nhân viên chính thức.

Được đào tạo bài bản về quản lý hàng hóa, cơ sở vật chất, hưởng đặc quyền mua các sản phẩm Cáo Bạc với giá ưu đãi tới 20%.

Cơ chế lương thưởng công bằng, thưởng lễ tết, du lịch teambuilding hàng năm, thưởng khác theo hiệu quả công việc...

Được làm việc trong môi trường thân thiện, văn minh, chuyên nghiệp.

Được làm quen và sử dụng các công cụ làm việc hiện đại như Lark, Haravan...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG SỨC CÁO BẠC

