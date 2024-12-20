Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Ngày đăng tuyển: 20/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company

Nhân viên thủ kho

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên thủ kho Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Dự án Vinhomes Cổ Loa tọa lạc tại địa bàn 3 xã Đông Hội, Xuân Canh và Mai Lâm thuộc huyện Đông Anh, thành phố Hà Nộ, Đông Anh, Huyện Đông Anh

Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho Với Mức Lương Thỏa thuận

Kiểm tra các chứng từ yêu cầu nhập / xuất hàng của Kho theo đúng quy định;
Điều phối giao nhận hàng
Ghi phiếu nhập, phiếu xuất kho;
Cập nhật dữ liệu lên hệ thống
Theo dõi hoàng hóa xuất nhập tồn và đối chiếu với định mức tồn kho tối thiểu;
Theo dõi số lượng tồn kho tối thiểu hàng ngày.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ Nữ (độ tuổi từ 23 – 40)
Ưu tiên kinh nghiệp làm việc tại vị trí Kho Thép / kinh nghiệm mảng sản xuất từ 06 tháng trở lên,
Công việc làm tại Dự án Kết Cấu Thép - tại địa bàn 3 xã Đông Hội, Xuân Canh và Mai Lâm thuộc huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.
Tốt nghiệp Trung Cấp chuyên nhiệp trở lên
Sử dụng thành thạo máy tính văn phòng, ưu tiên biết Phần mềm SAP
Am hiểu về hoạt động kho hàng – Logistics,
Tố chất: Đạo đức ,Trung thực, cẩn thận, nhiệt tình trong công việc, ham học hỏi và có ý chí cầu tiến

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ bảo hiểm
Du Lịch hằng năm
Phụ cấp
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Nghỉ phép năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company

CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 99 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Thành, quận 1

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

