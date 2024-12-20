Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Dự án Vinhomes Cổ Loa tọa lạc tại địa bàn 3 xã Đông Hội, Xuân Canh và Mai Lâm thuộc huyện Đông Anh, thành phố Hà Nộ, Đông Anh, Huyện Đông Anh

Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho Với Mức Lương Thỏa thuận

Kiểm tra các chứng từ yêu cầu nhập / xuất hàng của Kho theo đúng quy định;

Điều phối giao nhận hàng

Ghi phiếu nhập, phiếu xuất kho;

Cập nhật dữ liệu lên hệ thống

Theo dõi hoàng hóa xuất nhập tồn và đối chiếu với định mức tồn kho tối thiểu;

Theo dõi số lượng tồn kho tối thiểu hàng ngày.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ Nữ (độ tuổi từ 23 – 40)

Ưu tiên kinh nghiệp làm việc tại vị trí Kho Thép / kinh nghiệm mảng sản xuất từ 06 tháng trở lên,

Công việc làm tại Dự án Kết Cấu Thép - tại địa bàn 3 xã Đông Hội, Xuân Canh và Mai Lâm thuộc huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

Tốt nghiệp Trung Cấp chuyên nhiệp trở lên

Sử dụng thành thạo máy tính văn phòng, ưu tiên biết Phần mềm SAP

Am hiểu về hoạt động kho hàng – Logistics,

Tố chất: Đạo đức ,Trung thực, cẩn thận, nhiệt tình trong công việc, ham học hỏi và có ý chí cầu tiến

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ bảo hiểm

Du Lịch hằng năm

Phụ cấp

Chăm sóc sức khỏe

Đào tạo

Nghỉ phép năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company

