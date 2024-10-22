Tuyển Nhân viên thủ kho Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HTI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 16 - VP2, tòa nhà Sun Square, số 21 Lê Đức Thọ, P. Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhập, xuất hàng hóa, linh kiện, phụ kiện phục vụ sản xuất và thương mại Bố trí sắp xếp hàng hóa hợp lý, thuận tiện cho việc xuất nhập, kiểm tra. Cập nhật số liệu vào sổ sách, giấy tờ. Kiểm soát số lượng hàng hóa trong kho và kiểm kho định kỳ hàng tháng. Quản lý và xây dựng hệ thống kho phù hợp. Thường xuyên kiểm tra việc lưu kho và bảo quản hàng hóa, linh kiện. Các công việc khác theo hướng dẫn của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên các chuyên ngành. Có kinh nghiệm tương đương từ 1 năm trở lên. Ưu tiên có kinh nghiệm quản lý kho về linh kiện, phụ kiện. Tin học văn phòng thành thạo: Word, Excel,.. Chăm chỉ, cẩn thận, có trách nhiệm

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HTI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp; Tạo điều kiện học hỏi phát triển bản thân và các kỹ năng sống; Thưởng 2 lần/năm + các chế độ phúc lợi khác; Du lịch 1-2 lần/năm và hưởng các quyền lợi khác theo luật lao động; Đóng BHXH ngay sau khi ký HĐLĐ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HTI

