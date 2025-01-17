Tuyển Nhân viên thủ kho Công ty TNHH Cơ khí Chính xác và Tự động hóa Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Văn phòng Ô số 1, lô số 3, Cụm CN Di Trạch, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

-Và các công việc khác dưới sự chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nhanh nhẹn hoạt bát

Tỉ mỉ và cẩn thận

Tốt nghiệp trung cấp trở lên các chuyên ngành kế toán, kho hoặc các ngành liên quan

Am hiểu và có kinh nghiệm tổi thiểu 6 tháng ở vị trí liên quan đến kho

Sử dụng tốt các phần mềm kế toán Misa, word và exel

Chịu khó và hoà đồng

Tư duy nhanh và biết cách sắp xếp công việc

YC có kinh nghiệm tối thiểu 01 năm trong lĩnh vực kế toán kho..

Tại Công ty TNHH Cơ khí Chính xác và Tự động hóa Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và có cơ hội thăng tiến trong công ty.

- Hưởng lương theo năng lực và kinh nghiệm ( từ 8- 15triệu)

- Hưởng chế độ Công đoàn khi cưới xin, ốm đau, thai sản hay ma chay,...

- Đảm bảo chế độ BHXH - YT - TN theo quy định của pháp luật.

- Thưởng thành tích sáng kiến trong công việc.

- Có khu Nội trú phục vụ CBNV.

- Có Nhà ăn ca phục vụ CBNV.

- Chế độ tham quan du lịch hoặc phụ cấp du lịch hè hàng năm.

- Thưởng chuyên cần, các ngày lễ và thưởng lương tháng thứ 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Cơ khí Chính xác và Tự động hóa Việt Nam

