Tuyển Nhân viên thủ kho Công ty TNHH Cơ khí Chính xác và Tự động hóa Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên thủ kho Tại Công ty TNHH Cơ khí Chính xác và Tự động hóa Việt Nam
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Văn phòng Ô số 1, lô số 3, Cụm CN Di Trạch, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
-Và các công việc khác dưới sự chỉ đạo của cấp trên
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nhanh nhẹn hoạt bát
Tỉ mỉ và cẩn thận
Tốt nghiệp trung cấp trở lên các chuyên ngành kế toán, kho hoặc các ngành liên quan
Am hiểu và có kinh nghiệm tổi thiểu 6 tháng ở vị trí liên quan đến kho
Sử dụng tốt các phần mềm kế toán Misa, word và exel
Chịu khó và hoà đồng
Tư duy nhanh và biết cách sắp xếp công việc
YC có kinh nghiệm tối thiểu 01 năm trong lĩnh vực kế toán kho..
Tại Công ty TNHH Cơ khí Chính xác và Tự động hóa Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và có cơ hội thăng tiến trong công ty.
- Hưởng lương theo năng lực và kinh nghiệm ( từ 8- 15triệu)
- Hưởng chế độ Công đoàn khi cưới xin, ốm đau, thai sản hay ma chay,...
- Đảm bảo chế độ BHXH - YT - TN theo quy định của pháp luật.
- Thưởng thành tích sáng kiến trong công việc.
- Có khu Nội trú phục vụ CBNV.
- Có Nhà ăn ca phục vụ CBNV.
- Chế độ tham quan du lịch hoặc phụ cấp du lịch hè hàng năm.
- Thưởng chuyên cần, các ngày lễ và thưởng lương tháng thứ 13
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Cơ khí Chính xác và Tự động hóa Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
