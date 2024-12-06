Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ POLYME NGỌC DIỆP làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên thủ kho Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ POLYME NGỌC DIỆP
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Ngõ 3, Đê Đại Hà, Xóm 10, Xã Yên Mỹ, Huyện Thanh Trì, Hà Nội, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì
Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Quản lý hàng hóa tại kho. Sắp xếp, kiểm kê hàng hóa, trang thiết bị tại kho.
Nhập - xuất hàng tại kho.
Quản lý trang thiết bị, vật dụng, tài sản tại kho hàng của công ty.
Theo dõi, báo cáo số liệu nhập/xuất/tồn của hàng hóa tại kho.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Biết sử dụng máy tính
Có kinh nghiệm 2 năm
Ưu tiên biết lái xe nâng
Nhanh nhẹn, trung thực
Ở tại công ty
Có kinh nghiệm 2 năm
Ưu tiên biết lái xe nâng
Nhanh nhẹn, trung thực
Ở tại công ty
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ POLYME NGỌC DIỆP Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương khởi điểm 12.000.000 đồng - 15.000.000 + thưởng cuối năm, lễ, tết.
Có chỗ ở, điện, nước. Đầy đủ trang thiết bị sinh họat
Được đào tạo thêm các kỹ năng khác nếu làm tốt có thể tăng thu nhập.
Được đóng bảo hiểm đầy đủ theo quy định Nhà nước.
Hỗ trợ chỗ ở và chi phí điện, nước, trang thiết bị sinh hoạt đầy đủ.
Hưởng các chế độ đãi ngộ khác của Công ty: du lịch hàng năm, team building, sinh nhật ...
Có chỗ ở, điện, nước. Đầy đủ trang thiết bị sinh họat
Được đào tạo thêm các kỹ năng khác nếu làm tốt có thể tăng thu nhập.
Được đóng bảo hiểm đầy đủ theo quy định Nhà nước.
Hỗ trợ chỗ ở và chi phí điện, nước, trang thiết bị sinh hoạt đầy đủ.
Hưởng các chế độ đãi ngộ khác của Công ty: du lịch hàng năm, team building, sinh nhật ...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ POLYME NGỌC DIỆP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI