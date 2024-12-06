Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ POLYME NGỌC DIỆP làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ POLYME NGỌC DIỆP
Ngày đăng tuyển: 06/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ POLYME NGỌC DIỆP

Nhân viên thủ kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên thủ kho Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ POLYME NGỌC DIỆP

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Ngõ 3, Đê Đại Hà, Xóm 10, Xã Yên Mỹ, Huyện Thanh Trì, Hà Nội, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Quản lý hàng hóa tại kho. Sắp xếp, kiểm kê hàng hóa, trang thiết bị tại kho.
Nhập - xuất hàng tại kho.
Quản lý trang thiết bị, vật dụng, tài sản tại kho hàng của công ty.
Theo dõi, báo cáo số liệu nhập/xuất/tồn của hàng hóa tại kho.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Biết sử dụng máy tính
Có kinh nghiệm 2 năm
Ưu tiên biết lái xe nâng
Nhanh nhẹn, trung thực
Ở tại công ty

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ POLYME NGỌC DIỆP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương khởi điểm 12.000.000 đồng - 15.000.000 + thưởng cuối năm, lễ, tết.
Có chỗ ở, điện, nước. Đầy đủ trang thiết bị sinh họat
Được đào tạo thêm các kỹ năng khác nếu làm tốt có thể tăng thu nhập.
Được đóng bảo hiểm đầy đủ theo quy định Nhà nước.
Hỗ trợ chỗ ở và chi phí điện, nước, trang thiết bị sinh hoạt đầy đủ.
Hưởng các chế độ đãi ngộ khác của Công ty: du lịch hàng năm, team building, sinh nhật ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ POLYME NGỌC DIỆP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ POLYME NGỌC DIỆP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Yên Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

