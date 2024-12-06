Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ POLYME NGỌC DIỆP làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ngõ 3, Đê Đại Hà, Xóm 10, Xã Yên Mỹ, Huyện Thanh Trì, Hà Nội, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho

Quản lý hàng hóa tại kho. Sắp xếp, kiểm kê hàng hóa, trang thiết bị tại kho.

Nhập - xuất hàng tại kho.

Quản lý trang thiết bị, vật dụng, tài sản tại kho hàng của công ty.

Theo dõi, báo cáo số liệu nhập/xuất/tồn của hàng hóa tại kho.

Yêu Cầu Công Việc

Biết sử dụng máy tính

Có kinh nghiệm 2 năm

Ưu tiên biết lái xe nâng

Nhanh nhẹn, trung thực

Ở tại công ty

Quyền Lợi Được Hưởng

Mức lương khởi điểm 12.000.000 đồng - 15.000.000 + thưởng cuối năm, lễ, tết.

Có chỗ ở, điện, nước. Đầy đủ trang thiết bị sinh họat

Được đào tạo thêm các kỹ năng khác nếu làm tốt có thể tăng thu nhập.

Được đóng bảo hiểm đầy đủ theo quy định Nhà nước.

Hỗ trợ chỗ ở và chi phí điện, nước, trang thiết bị sinh hoạt đầy đủ.

Hưởng các chế độ đãi ngộ khác của Công ty: du lịch hàng năm, team building, sinh nhật ...

Cách Thức Ứng Tuyển

