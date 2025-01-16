Tuyển Nhân viên thủ kho NGÂN HÀNG TNHH INDOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 36 Hoàng Cầu, P. Chợ Dừa, Q. Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện những giao dịch tiền mặt vượt quá hạn mức quy định của Giao dịch viên (vd: hạn mức thu chi tiền mặt) theo đúng thủ tục của IVB.

- Kiểm đếm tiền mặt.

- Thực hiện thu - chi tiền mặt tại quầy và lưu động theo yêu cầu của khách hàng.

- Giao – nhận tiền mặt giữa IVB với Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng khác trên cùng địa bàn.

- Tiếp quỹ, kiểm quỹ ATM.

- Thực hiện xuất – nhập tài sản quý, giấy tờ có giá.

- Quản lý và kê khai tiền mặt trong quỹ hoặc két của Chi nhánh/ PGD.

- Thực hiện kiểm quỹ cuối ngày và lập báo cáo hàng ngày sau khi hết giờ giao dịch.

- Tổ chức sắp xếp tiền mặt, tài sản trong kho tiền gọn gàng, đảm bảo vệ sinh kho tiền.

- Quản lý và giữ chìa khóa của gian kho đệm, cánh cửa lớp trong kho tiền, chìa khóa của các két sắt tại quầy giao dịch và trong kho tiền.

- Tham gia Ban Quản lý tiền mặt ATM, Ban Quản lý kho tiền

- Các công việc khác theo phân công của Ban Lãnh đạo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn

- Trình độ Cao đẳng trở lên

- Ưu tiên ứng viên có từ 1 đến 2 năm kinh nghiệm làm việc.

Kỹ năng

- Tỉ mỉ, cẩn thận và trung thực

- Khả năng xử lý số liệu.

Tại NGÂN HÀNG TNHH INDOVINA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương & Thưởng

Lương: Tiền lương tại Ngân hàng TNHH Indovina (IVB) được trả phù hợp với trình độ, kinh nghiệm, năng lực, hiệu suất, chất lượng công việc của mỗi cán bộ nhân viên.

Lương:

Thưởng:

Thưởng

Thưởng lễ: Noel & Tết Dương lịch, Quốc tế Phụ Nữ 8/3, Giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ 30/4 và 1/5, Lễ Quốc Khánh 2/9, kỷ niệm thành lập Ngân hàng, sinh nhật CBNV, thưởng thâm niên đối với CBNV làm việc tại Ngân hàng từ 10 năm trở lên.

Thưởng cố định: 06 tháng đầu năm và 06 tháng cuối năm theo quy định của IVB.

Thưởng hiệu quả công việc hằng năm: theo chính sách thưởng của IVB và tùy thuộc vào kết quả kinh doanh của Ngân hàng; kết quả đánh giá hiệu quả công việc và thời gian làm việc thực tế trong năm của cán bộ nhân viên.

Phụ cấp đồng phục: Ngân hàng cấp phát đồng phục cho CBNV

Phụ cấp công tác, phụ cấp độc hại, phụ cấp cơm trưa, phụ cấp đi lại, phụ cấp điện thoại, phụ cấp tiền học ngoại ngữ (Tiếng Anh/ Tiếng Hoa), chi thăm hỏi, hiếu hỉ, ma chay.v.v

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NGÂN HÀNG TNHH INDOVINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin