Tuyển Nhân viên thủ kho SPN Telecom làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: N08B Thành Thái, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Theo dõi, liên hệ đối tác hỗ trợ mua hàng cho các dự án

Sắp xếp hàng hóa trong kho theo đúng hướng dẫn

Kiểm tra bao bì đóng gói của hàng, đảm bảo cho quá trình chuyển hàng cho đối tác và lưu trữ hàng hóa

Kiểm đếm đúng và chính xác số lượng nhập, xuất đúng theo đơn hàng, kiểm tra chất lượng của sản phẩm nhập, xuất kho theo quy định và quy trình.

Nhận các chứng từ giao hàng, yêu cầu xuất hàng, lưu và chuyển cho bộ phận kỹ thuật hoặc kế toán theo quy định.

Theo dõi hàng hóa xuất nhập tồn.

Ghi phiếu nhập, phiếu xuất kho.

Theo dõi số lượng xuất nhập tồn hàng ngày và đối chiếu với định mức tồn kho tối thiểu.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Kế toán trưởng.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, tuổi từ 20 trở lên.

Lĩnh vực chuyên môn: không yêu cầu

Bằng cấp: Từ trung cấp trở lên

Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm là một lợi thế

Tin học văn phòng: Word, Excel.

Khả năng làm việc nhóm (team working), gắn liền là khả năng phối hợp với thành viên khác.

Hiểu rõ quy cách sản phẩm, quy trình nhập xuất tồn kho.

Khả năng làm việc độc lập (linh hoạt, chủ động trong môi trường làm việc năng động), gắn liền là khả năng bao quát công việc và quản trị công việc tổng thể.

Có tinh thần cầu thị, chủ động học tập, trau dồi, nâng cao về kiến thức chuyên môn và trình độ nghiệp vụ, có khát vọng phát triển nghề nghiệp.

Tại SPN Telecom Thì Được Hưởng Những Gì

Lương NET: 7tr - 9tr.

Chế độ nghỉ mát: 1 lần/năm; khám sức khỏe tổng thể: 1 lần/năm, Cty đóng 100% BH cho người lao động, thưởng SXKD hàng tháng.

Được nghỉ các ngày lễ trong năm theo quy định của nhà nước. Có chế độ làm thêm ngoài giờ, ngày nghỉ, ngày lễ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại SPN Telecom

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin