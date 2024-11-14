Tuyển Thu mua/Mua hàng CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG INSPIKE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 11 Huỳnh Tịnh Của, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Thu mua/Mua hàng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Tổng quan công việc:

Nhân viên Thu mua (Purchasing Executive) là người chịu trách nhiệm: 1/Tìm kiếm & thu mua hàng hóa phục vụ cho việc tổ chức chương trình sự kiện và nội bộ văn phòng; 2/Thu thập báo giá từ các nhà cung cấp; 3/Đánh giá chất lượng nhà cung cấp & cập nhật vào database; 4/Xây dựng và duy trì mối quan hệ hợp tác lâu dài với các đối tác.

Trách nhiệm chung:

Tìm kiếm các nhà cung cấp để lấy báo giá và thu mua/thuê các loại hàng hóa/thiết bị (hàng hóa có sẵn trên thị trường và sản xuất riêng theo yêu cầu của chương trình) theo đề nghị mua hàng của các phòng ban;

Lên đơn hàng → tiến hành các bước duyệt giá/duyệt hạng mục → soạn thảo hợp đồng (mẫu có sẵn) → phối hợp với Kế toán tiến hành làm tạm ứng/thanh toán → tiếp nhận và kiểm kê số lượng, chất lượng hàng hóa → bàn giao hàng hóa đến các bộ phận yêu cầu → thanh lý nghiệm thu sau chương trình → theo dõi quá trình thanh toán còn lại cho nhà cung cấp;

Hỗ trợ Trưởng phòng thu mua tìm kiếm, lấy báo giá, so sánh và kiểm tra giá để Trưởng phòng cân đối trong việc lên báo giá với khách hàng;

Cập nhật liên tục giá cả, thông tin liên quan đến các nhà cung cấp, sản phẩm, năng lực cung cấp, thời gian giao hàng, dịch vụ hậu mãi, công nợ thanh toán... vào bảng rate card tổng thể để có được database luôn được update mới nhất

Thực hiện một số công việc khác khi có yêu cầu của Trưởng phòng hoặc BGĐ.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn và kinh nghiệm:

Ưu tiên nữ, Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên các ngành liên quan;

Ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm vị trí tương đương trong các Agency tổ chức sự kiện (Events, Activation, PR, Sales promotion, Digital,..);

Hiểu biết về các sản phẩm phục vụ ngành sự kiện, quảng cáo, truyền thông;

Trung thực, cẩn thận,chịu khó, nhanh nhẹn, làm việc có hệ thống và sáng tạo,...

Kỹ năng:

Sắp xếp và quản lý thời gian tốt;

Khả năng giao tiếp, thương lượng tốt;

Khả năng làm việc dưới áp lực cao và xử lý được nhiều công việc một lúc;

Không ngại việc, sẵn sàng làm ngoài giờ để kịp thời gian chuẩn bị cho sự kiện

Tự trang bị laptop cá nhân để làm việc

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG INSPIKE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương Net cạnh tranh, từ 8,000,000đ (net)

Tham gia BHXH khi thành NV chính thức

Thưởng kết quả kinh doanh tuỳ theo tình hình thực tế

Đánh giá năng lực mỗi năm 1 lần

Khám sức khoẻ định kỳ hàng năm + Gói bảo hiểm sức khoẻ tư nhân cao cấp

Thưởng các ngày lễ tết, sinh nhật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG INSPIKE

