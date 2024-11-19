Tuyển Thu mua/Mua hàng Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ KTL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Tuyển Thu mua/Mua hàng Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ KTL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ KTL
Ngày đăng tuyển: 19/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/12/2024
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ KTL

Thu mua/Mua hàng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thu mua/Mua hàng Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ KTL

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Nhà hàng Cafe Kapi, Thảo điền, Quận 2

Mô Tả Công Việc Thu mua/Mua hàng Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Tiếp nhận và tổng hợp yêu cầu mua hàng từ các bộ phận.
Tìm kiếm nhà cung cấp mới và nhà cung cấp thay thế.
Khảo sát giá hàng hoá của các nhà cung cấp khác, của thị trường.
Tiến hành thương lượng mức giá hợp lý nhất với nhà cung cấp.
Check và trình ký hợp đồng nguyên tắc, mua bán với các nhà cung cấp.
Làm hồ sơ thanh toán.
Báo cáo so sánh giá với các nhà cung cấp.
Theo dõi quá trình giao, nhận hàng hóa.
Kiểm tra và ký nhận khi hàng hóa về hàng.
Những công việc khác theo sự sắp xếp của cấp quản lý.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1 năm tại vị trí tương đương trong nghành Thực phẩm, ưu tiên ứng viên từng có kinh nghiệm mua hàng trong ngành F&B.
Thành thạo tin học văn phòng.
Giao tiếp tốt, có tiếng anh là một lợi thế.
Chăm chỉ, trung thực và cẩn thận trong công việc.
Ham học hỏi và luôn có chí cầu tiến.

Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ KTL Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Thỏa thuận theo năng lực
Phụ cấp tiền ăn, địa điểm gửi xe miễn phí cho nhân viên
Các chế độ khác theo quy định của pháp luật
Lương tháng 13, YEP, TeamBuilding,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ KTL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ KTL

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ KTL

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 138-140 Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất