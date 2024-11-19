Tuyển Thu mua/Mua hàng Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ KTL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Nhà hàng Cafe Kapi, Thảo điền, Quận 2

Mô Tả Công Việc Thu mua/Mua hàng Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Tiếp nhận và tổng hợp yêu cầu mua hàng từ các bộ phận.

Tìm kiếm nhà cung cấp mới và nhà cung cấp thay thế.

Khảo sát giá hàng hoá của các nhà cung cấp khác, của thị trường.

Tiến hành thương lượng mức giá hợp lý nhất với nhà cung cấp.

Check và trình ký hợp đồng nguyên tắc, mua bán với các nhà cung cấp.

Làm hồ sơ thanh toán.

Báo cáo so sánh giá với các nhà cung cấp.

Theo dõi quá trình giao, nhận hàng hóa.

Kiểm tra và ký nhận khi hàng hóa về hàng.

Những công việc khác theo sự sắp xếp của cấp quản lý.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1 năm tại vị trí tương đương trong nghành Thực phẩm, ưu tiên ứng viên từng có kinh nghiệm mua hàng trong ngành F&B.

Thành thạo tin học văn phòng.

Giao tiếp tốt, có tiếng anh là một lợi thế.

Chăm chỉ, trung thực và cẩn thận trong công việc.

Ham học hỏi và luôn có chí cầu tiến.

Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ KTL Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Thỏa thuận theo năng lực

Phụ cấp tiền ăn, địa điểm gửi xe miễn phí cho nhân viên

Các chế độ khác theo quy định của pháp luật

Lương tháng 13, YEP, TeamBuilding,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ KTL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin