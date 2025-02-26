Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY TNHH TEA & POP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Thu ngân Tại CÔNG TY TNHH TEA & POP
- Hồ Chí Minh: 15
- 17 đường 15B Phường Phú mỹ, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
• Thực hiện đầy đủ quy trình Chào, cảm ơn khách hàng, vui vẻ thân thiện khi khách hàng đến thanh toán.
• Thực hiện đúng quy trình thu ngân theo yêu cầu và quy trình của công ty.
• Chủ động giới thiệu các món và sản phẩm của quán hoặc các chương trình KM khác của quán tới khách hàng.
• Check các đơn đặt hàng trên các app, lên đơn hàng và ra bill cho Pha Chế làm món
• Đảm bảo hài lòng KH khi thanh toán.
• Báo cáo doanh thu cuối ngày.
• Thu tiền và kiểm đếm và nộp tiền về quỹ công ty hàng ngày
• Thực hiện các công việc khác do anh chị quản lý yêu cầu.
• Kiểm đếm tồn kho hàng hóa phụ trách cuối ngày.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Trình độ: Trung cấp trở lên
• Đã có ít nhất 01 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.
• Đã có kinh nghiệm sử dụng 1 số phần mềm bán hàng, Misa,…
• Thành thạo Excel, Word
• Có kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tính toán, phân tích,…
• Có kỹ năng giao tiếp, trình bày.
• Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, phần mềm kế toán là 1 lợi thế.
• Có khả năng chịu được áp lực công việc cao.
• Có thể xoay ca.
Tại CÔNG TY TNHH TEA & POP Thì Được Hưởng Những Gì
• Các quyền lợi khác theo chính sách của công ty như: Đóng BHXH, lương thưởng
• Đi làm ca 8 tiếng/ ngày ( ca 1: 6h-14h, ca 2: 14h-22h) được nghỉ 1 ngày/tuần.
• Môi trường làm việc năng động
Địa chỉ làm việc: Quán Tea & Pop ( 15-17 đường 15B Phường Phú Mỹ Quận 7)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TEA & POP
