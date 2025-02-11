Tuyển Nhân viên Thu ngân ĐIỆN MÁY NỘI THẤT CHỢ LỚN (CÔNG TY TNHH CAO PHONG) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Thu ngân Tại ĐIỆN MÁY NỘI THẤT CHỢ LỚN (CÔNG TY TNHH CAO PHONG) Pro Company
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 41
- 43
- 45 Nguyễn Thị Tú, Bình Tân ...và 1 địa điểm khác, Quận 4
Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương Thỏa thuận
- Lập hóa đơn bán hàng, phiếu nhận tạm ứng và thực hiện việc thu, trả tiền thừa cho khách đúng theo đơn hàng, số lượng mà khách hàng đã mua.
- Quản lý, kiểm tra tiền mặt thực thu, tiền cọc, chứng từ thanh toán qua thẻ ngân hàng để đảm bảo số tiền thực tế tại quầy khớp với chứng từ.
- Lập bảng kiểm đếm tiền và tiến hành nộp tiền cho thủ quỹ vào cuối ca
- Thời gian làm việc xoay ca
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Giới tính: Nữ
- Ngoại hình khá, chiều cao 1m55 trở lên
- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên.
- Kỹ năng vi tính thành thạo
- Ngoại hình khá, chiều cao 1m55 trở lên
- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên.
- Kỹ năng vi tính thành thạo
Tại ĐIỆN MÁY NỘI THẤT CHỢ LỚN (CÔNG TY TNHH CAO PHONG) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương thưởng tháng 13, thưởng các ngày lễ/năm
- Ngày phép, chế độ công đoàn,
- Tăng lương định kỳ
- Môi trường làm việc năng động
- Ngày phép, chế độ công đoàn,
- Tăng lương định kỳ
- Môi trường làm việc năng động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại ĐIỆN MÁY NỘI THẤT CHỢ LỚN (CÔNG TY TNHH CAO PHONG) Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI