Tuyển Nhân viên Thu ngân ĐIỆN MÁY NỘI THẤT CHỢ LỚN (CÔNG TY TNHH CAO PHONG) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

- Lập hóa đơn bán hàng, phiếu nhận tạm ứng và thực hiện việc thu, trả tiền thừa cho khách đúng theo đơn hàng, số lượng mà khách hàng đã mua.

- Quản lý, kiểm tra tiền mặt thực thu, tiền cọc, chứng từ thanh toán qua thẻ ngân hàng để đảm bảo số tiền thực tế tại quầy khớp với chứng từ.

- Lập bảng kiểm đếm tiền và tiến hành nộp tiền cho thủ quỹ vào cuối ca

- Thời gian làm việc xoay ca

- Giới tính: Nữ

- Ngoại hình khá, chiều cao 1m55 trở lên

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên.

- Kỹ năng vi tính thành thạo

- Lương thưởng tháng 13, thưởng các ngày lễ/năm

- Ngày phép, chế độ công đoàn,

- Tăng lương định kỳ

- Môi trường làm việc năng động

