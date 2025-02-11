Tuyển Nhân viên Thu ngân ĐIỆN MÁY NỘI THẤT CHỢ LỚN (CÔNG TY TNHH CAO PHONG) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

ĐIỆN MÁY NỘI THẤT CHỢ LỚN (CÔNG TY TNHH CAO PHONG) Pro Company
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
ĐIỆN MÁY NỘI THẤT CHỢ LỚN (CÔNG TY TNHH CAO PHONG) Pro Company

Nhân viên Thu ngân

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Thu ngân Tại ĐIỆN MÁY NỘI THẤT CHỢ LỚN (CÔNG TY TNHH CAO PHONG) Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 41

- 43

- 45 Nguyễn Thị Tú, Bình Tân ...và 1 địa điểm khác, Quận 4

Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lập hóa đơn bán hàng, phiếu nhận tạm ứng và thực hiện việc thu, trả tiền thừa cho khách đúng theo đơn hàng, số lượng mà khách hàng đã mua.
- Quản lý, kiểm tra tiền mặt thực thu, tiền cọc, chứng từ thanh toán qua thẻ ngân hàng để đảm bảo số tiền thực tế tại quầy khớp với chứng từ.
- Lập bảng kiểm đếm tiền và tiến hành nộp tiền cho thủ quỹ vào cuối ca
- Thời gian làm việc xoay ca

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nữ
- Ngoại hình khá, chiều cao 1m55 trở lên
- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên.
- Kỹ năng vi tính thành thạo

Tại ĐIỆN MÁY NỘI THẤT CHỢ LỚN (CÔNG TY TNHH CAO PHONG) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thưởng tháng 13, thưởng các ngày lễ/năm
- Ngày phép, chế độ công đoàn,
- Tăng lương định kỳ
- Môi trường làm việc năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại ĐIỆN MÁY NỘI THẤT CHỢ LỚN (CÔNG TY TNHH CAO PHONG) Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

ĐIỆN MÁY NỘI THẤT CHỢ LỚN (CÔNG TY TNHH CAO PHONG) Pro Company

ĐIỆN MÁY NỘI THẤT CHỢ LỚN (CÔNG TY TNHH CAO PHONG) Pro Company

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 196 Hoàng Diệu, Phường 8, Quận 4, Tp.Hồ Chí Minh

