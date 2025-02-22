Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MẮT SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 471/2 - 473 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 13, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện công tác thu ngân: thu tiền khám chữa bệnh, viện phí, chỉ định cận lâm sàng của bác sĩ.

- Tư vấn, giải thích cho khách hàng về giá dịch vụ khám chữa bệnh của bệnh viện.

- Lập sổ theo dõi thu ngân và báo cáo doanh thu hàng ngày

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên

- Dưới 1 năm kinh nghiệm

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí liên quan

- Chủ động, hoà đồng, trách nhiệm, trung thực, giao tiếp tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MẮT SÀI GÒN Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, có cơ hội thăng tiến.

- Được đào tạo nâng cao các kỹ năng chuyên môn

- Chế độ bảo hiểm, nghỉ phép, lễ tết, team building, sinh nhật… theo quy định của bộ luật lao động và theo quy định của công ty.

- Tham gia Bảo hiểm sức khoẻ 24h

- Lương tháng 13, lương doanh thu, thưởng lễ, thưởng quý, thưởng hiệu quả hoạt động hàng năm …

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MẮT SÀI GÒN

