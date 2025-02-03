Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY CỔ PHẦN WARNINGZONE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN WARNINGZONE
Ngày đăng tuyển: 03/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
Nhân viên Thu ngân

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Thu ngân Tại CÔNG TY CỔ PHẦN WARNINGZONE

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Quận 3 ...và 1 địa điểm khác, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có 06 tháng đến 1 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí Thu ngân nhà hàng hoặc tương đương
- Có thể làm việc theo ca (17:00 - 01:00) và có thể di chuyển làm việc linh động giữa các chi nhánh (Có hỗ trợ theo điều kiện nhân viên)
- Giao tiếp thành thạo, khéo léo, linh hoạt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN WARNINGZONE Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: 7.000.000/tháng (Thử việc 1 tháng: 85% lương chính thức)
- Ngày nghỉ: 02 ngày/tháng
- Phụ cấp bữa ăn: 20.000 đồng/ca
- Tips, thưởng, lương tháng 13...
- Tham gia chế độ BHYT, BHXH và Các phúc lợi hấp dẫn khác (Happy Monday, Thưởng sinh nhật, Cưới hỏi,..) theo quy định từng thời kỳ của Công ty khi trở thành nhân viên chính thức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN WARNINGZONE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 33 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1

