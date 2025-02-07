Tuyển Nhân viên Thu ngân Mercedes-Benz Haxaco Điện Biên Phủ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

- Thực hiện thu chi tiền mặt cho khách hàng sửa chữa xe tại Xưởng Dịch Vụ

- Theo dõi, tập hợp doanh thu trong ngày, tháng, quý, năm.

- Nhập dữ liệu vào chương trình kế toán, đối chiếu dữ liệu với bộ phận mua hàng.

- Lập hóa đơn, phiếu thu cho khách hàng sửa chữa xe.

- Theo dõi công nợ phải thu, phải trả đối với khách hàng sửa chữa xe hàng tuần và cuối mỗi tháng, đồng thời báo cáo tình hình công nợ cho cấp trên.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng giao phó