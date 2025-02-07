Tuyển Nhân viên Thu ngân Mercedes-Benz Haxaco Điện Biên Phủ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Thu ngân Tại Mercedes-Benz Haxaco Điện Biên Phủ
- Hồ Chí Minh: 333 Điện Biên Phủ, P..15, Q. Bình Thạnh, TP.HCM
Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương 8 - 9 Triệu
- Thực hiện thu chi tiền mặt cho khách hàng sửa chữa xe tại Xưởng Dịch Vụ
- Theo dõi, tập hợp doanh thu trong ngày, tháng, quý, năm.
- Nhập dữ liệu vào chương trình kế toán, đối chiếu dữ liệu với bộ phận mua hàng.
- Lập hóa đơn, phiếu thu cho khách hàng sửa chữa xe.
- Theo dõi công nợ phải thu, phải trả đối với khách hàng sửa chữa xe hàng tuần và cuối mỗi tháng, đồng thời báo cáo tình hình công nợ cho cấp trên.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng giao phó
Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm từ 01 năm
- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng
- Anh văn giao tiếp cơ bản
- Khả năng giao tiếp tốt
- Tính cách hòa nhã, vui vẻ, nhiệt tình trong công việc
- Cẩn thận, tỉ mỉ, biết sắp xếp công việc khoa học
- Tác phong chuyên nghiệp
Tại Mercedes-Benz Haxaco Điện Biên Phủ Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Mercedes-Benz Haxaco Điện Biên Phủ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI