Tuyển Nhân viên Thu ngân Mercedes-Benz Haxaco Điện Biên Phủ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

Mercedes-Benz Haxaco Điện Biên Phủ
Ngày đăng tuyển: 07/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
Mercedes-Benz Haxaco Điện Biên Phủ

Nhân viên Thu ngân

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Thu ngân Tại Mercedes-Benz Haxaco Điện Biên Phủ

Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 333 Điện Biên Phủ, P..15, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

- Thực hiện thu chi tiền mặt cho khách hàng sửa chữa xe tại Xưởng Dịch Vụ
- Theo dõi, tập hợp doanh thu trong ngày, tháng, quý, năm.
- Nhập dữ liệu vào chương trình kế toán, đối chiếu dữ liệu với bộ phận mua hàng.
- Lập hóa đơn, phiếu thu cho khách hàng sửa chữa xe.
- Theo dõi công nợ phải thu, phải trả đối với khách hàng sửa chữa xe hàng tuần và cuối mỗi tháng, đồng thời báo cáo tình hình công nợ cho cấp trên.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng giao phó

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đh/ Cao đẳng chuyên ngành
- Có kinh nghiệm từ 01 năm
- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng
- Anh văn giao tiếp cơ bản
- Khả năng giao tiếp tốt
- Tính cách hòa nhã, vui vẻ, nhiệt tình trong công việc
- Cẩn thận, tỉ mỉ, biết sắp xếp công việc khoa học
- Tác phong chuyên nghiệp

Tại Mercedes-Benz Haxaco Điện Biên Phủ Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Mercedes-Benz Haxaco Điện Biên Phủ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Mercedes-Benz Haxaco Điện Biên Phủ

Mercedes-Benz Haxaco Điện Biên Phủ

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 333 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

