Tuyển Nhân viên Thu ngân Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại kỹ thuật A&T Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 7 Triệu

Mức lương Từ 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Sân Bay Tân Sơn Nhất, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương Từ 7 Triệu

Thu ngân:

Tiếp nhận, cập nhật thông tin khách hàng, sản phẩm bán ra lên hệ thống;

Thu tiền chính xác, xuất hóa đơn nhanh chóng cho khách hàng;

Kiểm kê hàng hoá và kiểm soát lệnh nhập và chứng từ để ghi nhận vào hệ thống phần mềm;

Lập các báo cáo thu chi tại cửa hàng;

Lễ tân:

Chào khách đến và cảm ơn khi khách ra về.

Hướng dẫn khách vào quầy và chỉ dẫn khách ngồi đúng vị trí và được phục vụ kịp thời.

Tư vấn, giới thiệu thực đơn nhà hàng, giải đáp mọi thắc mắc của khách.

Tiếp nhận thông tin đặt bàn trực tiếp khi khách vào nhà hàng.

Các công việc khác phát sinh theo yêu cầu cấp trên.

Với Mức Lương Từ 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm ít nhất 6 tháng ở vị trí thu ngân, lễ tân

Nữ 1m55, giọng nói dễ nghe, ngoại hình ưa nhìn

Tiếng Anh giao tiếp (hoặc tiếng Trung/ Hàn)

Có thể làm việc theo ca

Tại Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại kỹ thuật A&T Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương chính thức: 7.200.000 đ/ tháng

Hỗ trợ thời gian làm sáng sớm hoặc tối muộn: Thêm 15k/ h ngoài lương cứng. (Lương cứng và hỗ trợ thời gian đi làm sáng sớm và tối muộn: Hưởng theo thời gian đi làm thực tế)

Thời gian thử việc 2 tháng, hưởng 85% Lương chính thức và Hỗ trợ thời gian làm sáng sớm hoặc tối muộn – Theo luật lao động.

Các phần phụ cấp trong thời gian thử việc hưởng 100% bao gồm:

Phụ cấp: ăn ca 910.000/ tháng ( Hưởng theo thời gian đi làm thực tế )

Đi lại: 200.000 đ/ tháng ( Hưởng theo thời gian đi làm thực tế )

Phụ cấp khác: 150.000 đ/ tháng ( Hưởng theo thời gian đi làm thực tế )

Nhà ở: 500.000 đ/ tháng

Chế độ: Sau thời gian thử việc sẽ ký Hợp đồng lao động chính thức, được tham gia Bảo hiểm xã hội và hưởng các Phúc lợi khác của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại kỹ thuật A&T Việt Nam

