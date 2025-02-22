Tuyển Nhân viên Thu ngân Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại kỹ thuật A&T Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 7 Triệu

Tuyển Nhân viên Thu ngân Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại kỹ thuật A&T Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 7 Triệu

Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại kỹ thuật A&T Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 22/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại kỹ thuật A&T Việt Nam

Nhân viên Thu ngân

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Thu ngân Tại Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại kỹ thuật A&T Việt Nam

Mức lương
Từ 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Sân Bay Tân Sơn Nhất, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương Từ 7 Triệu

Thu ngân:
Tiếp nhận, cập nhật thông tin khách hàng, sản phẩm bán ra lên hệ thống;
Thu tiền chính xác, xuất hóa đơn nhanh chóng cho khách hàng;
Kiểm kê hàng hoá và kiểm soát lệnh nhập và chứng từ để ghi nhận vào hệ thống phần mềm;
Lập các báo cáo thu chi tại cửa hàng;
Lễ tân:
Chào khách đến và cảm ơn khi khách ra về.
Hướng dẫn khách vào quầy và chỉ dẫn khách ngồi đúng vị trí và được phục vụ kịp thời.
Tư vấn, giới thiệu thực đơn nhà hàng, giải đáp mọi thắc mắc của khách.
Tiếp nhận thông tin đặt bàn trực tiếp khi khách vào nhà hàng.
Các công việc khác phát sinh theo yêu cầu cấp trên.

Với Mức Lương Từ 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm ít nhất 6 tháng ở vị trí thu ngân, lễ tân
Nữ 1m55, giọng nói dễ nghe, ngoại hình ưa nhìn
Tiếng Anh giao tiếp (hoặc tiếng Trung/ Hàn)
Có thể làm việc theo ca

Tại Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại kỹ thuật A&T Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương chính thức: 7.200.000 đ/ tháng
Hỗ trợ thời gian làm sáng sớm hoặc tối muộn: Thêm 15k/ h ngoài lương cứng. (Lương cứng và hỗ trợ thời gian đi làm sáng sớm và tối muộn: Hưởng theo thời gian đi làm thực tế)
Thời gian thử việc 2 tháng, hưởng 85% Lương chính thức và Hỗ trợ thời gian làm sáng sớm hoặc tối muộn – Theo luật lao động.
Các phần phụ cấp trong thời gian thử việc hưởng 100% bao gồm:
Phụ cấp: ăn ca 910.000/ tháng ( Hưởng theo thời gian đi làm thực tế )
Đi lại: 200.000 đ/ tháng ( Hưởng theo thời gian đi làm thực tế )
Phụ cấp khác: 150.000 đ/ tháng ( Hưởng theo thời gian đi làm thực tế )
Nhà ở: 500.000 đ/ tháng
Chế độ: Sau thời gian thử việc sẽ ký Hợp đồng lao động chính thức, được tham gia Bảo hiểm xã hội và hưởng các Phúc lợi khác của Công ty.
Chế độ:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại kỹ thuật A&T Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại kỹ thuật A&T Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: P315 Khách sạn Thể thao - 15 Lê Văn Thiêm - Thanh Xuân - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

