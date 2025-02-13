Tuyển Nhân viên Thu ngân Savills Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 2, Huyện Nhà Bè

Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện các khoản thu và chi của tòa nhà.

Giải đáp các khiếu nại và hỗ trợ giải quyết các vấn đề của họ.

Ghi sổ quỹ theo đúng quy định cho từng loại quỹ và từng tòa nhà riêng biệt.

Đối chiếu số dư quỹ tiền mặt hàng ngày với các kế toán tòa nhà.

Khóa sổ và tiến hành kiểm kê quỹ cuối tháng, cuối năm.

Báo cáo quỹ định kỳ theo tháng và theo năm.

Thực hiện các báo cáo về quỹ tiền mặt khi có yêu cầu.

Ghi nhận nhập xuất tồn vật tư.

Báo cáo đối chiếu nhập xuất tồn vật tư với các kế toán tòa nhà.

Thực hiện tất cả các nhiệm vụ khác được giao bởi quản lý bộ phận.

Thời gian làm việc: 06 ngày/tuần.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Ngân hàng.

Ít nhất 6 tháng kinh nghiệm ở các ngành liên quan là một lợi thế.

Kỹ năng ứng xử, đàm phán và giao tiếp tốt để giao tiếp với đồng nghiệp, khách hàng và các bên liên quan khác.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (MS Word, Excel).

Chủ động, có năng lực, linh hoạt và sẵn sàng học hỏi.

Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian tốt với khả năng làm việc đa nhiệm.

Trình độ học vấn để viết báo cáo và thuyết trình.

Khả năng làm việc hiệu quả dưới áp lực.

Sáng tạo, trí tưởng tượng và khả năng vận dụng sáng kiến.

Kỹ năng làm việc nhóm, phân tích và giải quyết vấn đề tốt.

Tại Savills Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13

Bảo hiểm theo quy định

Lộ trình phát triển rõ ràng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Savills Vietnam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.