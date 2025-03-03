Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY TNHH KASHEW làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY TNHH KASHEW làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH KASHEW
Ngày đăng tuyển: 03/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/04/2025
CÔNG TY TNHH KASHEW

Nhân viên Thu ngân

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Thu ngân Tại CÔNG TY TNHH KASHEW

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Quận 2, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện công tác thu - chi tại Quầy thu ngân
Giải thích cho khách hàng các hạng mục trên hóa đơn. Hướng dẫn khách hàng thanh toán qua các phần mềm và cổng thanh toán
Tổng kết, báo cáo doanh thu theo ca
Thực hiện các công việc khác theo sự sắp xếp của Quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có khả năng giao tiếp tiếng anh, tự tin giao tiếp với khách nước ngoài
Tuổi: từ đủ 18 tuổi
Cẩn thận, chăm chỉ, nhanh nhẹn, vui vẻ và có trách nhiệm với công việc
Không yêu cầu kinh nghiệm

Tại CÔNG TY TNHH KASHEW Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: Thỏa thuận và các chế độ phúc lợi, thưởng, phụ cấp
Được làm việc trong môi trường trẻ, năng động, có nhiều cơ hội thăng tiến
Được đào tạo và phát triển kỹ năng chuyên môn
Thời gian làm việc:
Full time: 8 tiếng/ca, xoay ca sáng và tối
Part time: từ 4-6 tiếng/ ca ( đăng ký lịch linh động, xoay ca sáng và tối)
Địa điểm: Quận 2, Quận 7

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KASHEW

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH KASHEW

CÔNG TY TNHH KASHEW

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 11/2Đường 57, Phường ThảoĐiền, Thành phố ThủĐức, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

