Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY TNHH KASHEW làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 2, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện công tác thu - chi tại Quầy thu ngân

Giải thích cho khách hàng các hạng mục trên hóa đơn. Hướng dẫn khách hàng thanh toán qua các phần mềm và cổng thanh toán

Tổng kết, báo cáo doanh thu theo ca

Thực hiện các công việc khác theo sự sắp xếp của Quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có khả năng giao tiếp tiếng anh, tự tin giao tiếp với khách nước ngoài

Tuổi: từ đủ 18 tuổi

Cẩn thận, chăm chỉ, nhanh nhẹn, vui vẻ và có trách nhiệm với công việc

Không yêu cầu kinh nghiệm

Tại CÔNG TY TNHH KASHEW Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: Thỏa thuận và các chế độ phúc lợi, thưởng, phụ cấp

Được làm việc trong môi trường trẻ, năng động, có nhiều cơ hội thăng tiến

Được đào tạo và phát triển kỹ năng chuyên môn

Thời gian làm việc:

Full time: 8 tiếng/ca, xoay ca sáng và tối

Part time: từ 4-6 tiếng/ ca ( đăng ký lịch linh động, xoay ca sáng và tối)

Địa điểm: Quận 2, Quận 7

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KASHEW

