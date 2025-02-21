Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG H VÀ A làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 45 Lê Văn Việt, Quận 9, Quận 9

Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Địa điểm làm việc: 45 lê Văn Việt, Quận 9

Mô tả công việc:

- CSKH, Tư vấn các chương trình khuyến mại

- Giữ gìn vệ sinh cửa hàng

- Thực hiện thanh toán hóa đơn, hoạt động thu chi, xuất nhập hàng hóa tại cửa hàng

- Kiểm kê hàng hóa tại cửa hàng.

Làm việc theo ca xoay KHÔNG CHUYÊN CA - KHÔNG PARTTIME

Thời gian làm việc:

Ca 2: 14h00 - 22h00

Ca 3: 12h00 - 20h00.

Chi tiết công việc trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ sinh năm từ 2003 - 1990, có từ 06 tháng kinh nghiệm

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực tương đương như: Bán lẻ thời trang, dịch vụ, hóa mỹ phẩm, sử dụng Excel, máy tính cơ bản...

- Giao tiếp tốt, ngoại hình ưa nhìn là một lợi thế

- Nhanh nhẹn, nhiệt tình, trung thực, yêu thích thời trang

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG H VÀ A Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 8.000.000 VND - 12.000.000 VND/ tháng. Bao gồm: Lương cơ bản (4tr730tr) + Lương doanh thu + Phụ cấp (1tr270) + Lương trách nhiệm (1tr)

- Đóng đầy đủ BHXH, nghỉ 04 ngày/ tháng + 1 ngày nghỉ có lương

- 15 Chế độ phúc lợi cho CBNV: Thưởng/ quà tặng 7 ngày lễ (tết) trong năm, mừng đám cưới, sinh nhật, sinh con, thăm ốm đau,...

- 06 Chế độ phúc lợi cho con CBNV: Khen tặng học tập, tết thiếu nhi, tết trung thu...

- Hoạt động văn hóa: Team Building hàng năm, Sự kiện 8/3, 20/10, Trung thu, Noel, tổ chức sinh nhật hàng tháng...

- Lộ trình thăng tiến rõ ràng, cơ hội phát triển lên Phó/ Quản Lý Cửa Hàng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG H VÀ A

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin