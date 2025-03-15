Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ
Ngày đăng tuyển: 15/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ

Nhân viên Thu ngân

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Thu ngân Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 269

- 271 Võ Văn Ngân, Linh Chiểu, Thủ Đức, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Tiếp nhận thông tin khách hàng, sản phẩm, dịch vụ bán ra từ tư vấn bán hàng.
Kiếm tra thông tin khách hàng, sản phẩm bán ra lên hệ thống.
Thu tiền chính xác, xuất hóa đơn nhanh chóng cho khách hàng.
Xác nhận thông tin thanh toán (Xuất hóa đơn đỏ nếu có, hình thức thanh toán, thẻ thành viên, cách thức giao hàng, đưa thông tin các chương trình thanh toán)
Xử lý các sự việc phát sinh sau thanh toán (thu hồi hóa đơn, đổi trả hàng hóa..)
Hỗ trợ thanh toán các đơn Online
Kiểm tra sản phẩm tồn kho
Điều chuyển hàng hóa giữa các kho theo quy trình
Kết hợp với các bộ phân Sales, Kho để kiểm kê kho theo định kỳ
Bàn giao ngân quỹ
Bàn giao hóa đơn
Hỗ trợ làm các báo cáo thu chi

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp trở lên ưu tiên chuyên ngành kế toán, tài chính, kinh tế...
Kinh nghiệm: 6 tháng vị trí thu ngân hệ thống chuỗi bán lẻ.
Tin học văn phòng: Thành thạo Office và biết sử dụng phần mềm kế toán.
Giới tính : Nữ từ 20-30 tuổi
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn : Lương Cơ bản + Phụ Cấp Cơm Trưa + Thưởng CSKH + Thưởng KPI hàng tháng
Lương tháng 13
Bảo hiểm đầy đủ theo quy định
Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe sau khi thử việc thành công
Team building hằng năm
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hòa đồng, vui vẻ, được đào tạo bài bản trong quá trình làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 677/2A, Điện Biên Phủ, phường 25, Q.Bình Thạnh. TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

