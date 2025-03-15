Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 269 - 271 Võ Văn Ngân, Linh Chiểu, Thủ Đức, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Tiếp nhận thông tin khách hàng, sản phẩm, dịch vụ bán ra từ tư vấn bán hàng.

Kiếm tra thông tin khách hàng, sản phẩm bán ra lên hệ thống.

Thu tiền chính xác, xuất hóa đơn nhanh chóng cho khách hàng.

Xác nhận thông tin thanh toán (Xuất hóa đơn đỏ nếu có, hình thức thanh toán, thẻ thành viên, cách thức giao hàng, đưa thông tin các chương trình thanh toán)

Xử lý các sự việc phát sinh sau thanh toán (thu hồi hóa đơn, đổi trả hàng hóa..)

Hỗ trợ thanh toán các đơn Online

Kiểm tra sản phẩm tồn kho

Điều chuyển hàng hóa giữa các kho theo quy trình

Kết hợp với các bộ phân Sales, Kho để kiểm kê kho theo định kỳ

Bàn giao ngân quỹ

Bàn giao hóa đơn

Hỗ trợ làm các báo cáo thu chi

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp trở lên ưu tiên chuyên ngành kế toán, tài chính, kinh tế...

Kinh nghiệm: 6 tháng vị trí thu ngân hệ thống chuỗi bán lẻ.

Tin học văn phòng: Thành thạo Office và biết sử dụng phần mềm kế toán.

Giới tính : Nữ từ 20-30 tuổi

Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn : Lương Cơ bản + Phụ Cấp Cơm Trưa + Thưởng CSKH + Thưởng KPI hàng tháng

Lương tháng 13

Bảo hiểm đầy đủ theo quy định

Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe sau khi thử việc thành công

Team building hằng năm

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hòa đồng, vui vẻ, được đào tạo bài bản trong quá trình làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ

