Tuyển Nhân viên Thu ngân SUN WORLD HOLDING làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nam: TP Phủ Lý

Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm thu phí, kiểm tra tiền thừa và báo cáo cho Quản lý theo quy định;

Nắm vững quy trình thanh toán, đảm bảo việc thanh toán cho khách hàng nhanh, đầy đủ, chính xác;

Cập nhật doanh thu hàng ngày, đảm bảo số tiền thu được khớp với doanh thu trên phần mềm quản lý;

Kết ca, báo cáo cuối ca theo đúng quy trình;

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, thu ngân hoặc các vị trí tương đương/liên quan;

Có khả năng giao tiếp, xử lý tình huống tốt;

Trung thực, cẩn thận, nhiệt tình trong công việc;

Có thể làm việc vào các ngày Lễ/Tết theo yêu cầu.

Tại SUN WORLD HOLDING Thì Được Hưởng Những Gì

Sun World là Tập đoàn vui chơi giải trí hàng đầu Việt Nam với môi trường vô cùng năng động, chuyên nghiệp và phát triển không ngừng với nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp. Đến với Sun World, người lao động sẽ được hưởng những quyền lợi như:

Hưởng mức lương hấp dẫn kèm theo như hỗ trợ nhà ở và các phụ cấp ăn ca, gửi xe,...;

Có lương tháng 13 và thưởng cuối năm theo thành tích công việc;

Thưởng hiệu quả kinh doanh hàng tháng;

Tham gia bảo hiểm đầy đủ theo quy định pháp luật và quyền lợi bảo hiểm sức khỏe Suncare;

Được ưu đãi đặc biệt khi sử dụng dịch vụ tại các Khu vui chơi, giải trí cho bản thân và gia đình theo chế độ dành cho CBNV;

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ liên tục;

Có chính sách “An cư lạc nghiệp” - cấp căn hộ thương mại (100% giá trị) đối với cán bộ nhân viên có thâm niên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại SUN WORLD HOLDING

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin