Tuyển Nhân viên Thu ngân SUN WORLD HOLDING làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

SUN WORLD HOLDING
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
Nhân viên Thu ngân

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Thu ngân Tại SUN WORLD HOLDING

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nam: TP Phủ Lý

Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm thu phí, kiểm tra tiền thừa và báo cáo cho Quản lý theo quy định;
Nắm vững quy trình thanh toán, đảm bảo việc thanh toán cho khách hàng nhanh, đầy đủ, chính xác;
Cập nhật doanh thu hàng ngày, đảm bảo số tiền thu được khớp với doanh thu trên phần mềm quản lý;
Kết ca, báo cáo cuối ca theo đúng quy trình;
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, thu ngân hoặc các vị trí tương đương/liên quan;
Có khả năng giao tiếp, xử lý tình huống tốt;
Trung thực, cẩn thận, nhiệt tình trong công việc;
Có thể làm việc vào các ngày Lễ/Tết theo yêu cầu.

Tại SUN WORLD HOLDING Thì Được Hưởng Những Gì

Sun World là Tập đoàn vui chơi giải trí hàng đầu Việt Nam với môi trường vô cùng năng động, chuyên nghiệp và phát triển không ngừng với nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp. Đến với Sun World, người lao động sẽ được hưởng những quyền lợi như:
Hưởng mức lương hấp dẫn kèm theo như hỗ trợ nhà ở và các phụ cấp ăn ca, gửi xe,...;
Có lương tháng 13 và thưởng cuối năm theo thành tích công việc;
Thưởng hiệu quả kinh doanh hàng tháng;
Tham gia bảo hiểm đầy đủ theo quy định pháp luật và quyền lợi bảo hiểm sức khỏe Suncare;
Được ưu đãi đặc biệt khi sử dụng dịch vụ tại các Khu vui chơi, giải trí cho bản thân và gia đình theo chế độ dành cho CBNV;
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ liên tục;
Có chính sách “An cư lạc nghiệp” - cấp căn hộ thương mại (100% giá trị) đối với cán bộ nhân viên có thâm niên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại SUN WORLD HOLDING

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 36 - 38 Bạch Đằng, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

