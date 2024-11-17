Tuyển Bán hàng thời trang CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ LILA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng thời trang Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ LILA
- Hà Nội: 240 Mỹ Đình, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Bán hàng thời trang Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Nhận data từ Marketing và tiến hành tư vấn khách qua phần mềm Pancake.
Lên đơn, nhập đơn. Copy Pos đơn hàng sang file Order và tiến hành Order.
Cập nhật lượng hàng hoá để báo hết hàng, dừng bán, giới hạn số lượng và các chương trình khuyến mãi.
Theo dõi, báo cáo về chất lượng sản phẩm ( màu sắc, quy cách đóng gói,...) đề xuất với quản lý và Giám đốc.
Xây dựng và đề xuất xây dựng kịch bản tư vấn.
Báo cáo doanh số hằng ngày, hằng tháng với Giám đốc/ Quản lý.
Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nghiêm túc với công việc, vị trí đã tham gia ứng tuyển.
Năng động, nhiệt tình và có trách nhiệm công việc cao.
Thái độ hòa đồng với tập thể, cầu thị trong công việc.
Trình độ:
Yêu cầu đã có kinh nghiệm từ 6 tháng
Có kiến thức về lĩnh vực thời trang, yêu thích các công việc tư vấn
Trung thực, tích cực, giải quyết vấn đề linh hoạt và chính xác
Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ LILA Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng: thưởng nóng, lễ Tết, liên hoan công ty, sinh nhật
Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các phúc lợi khác theo Quy định của Luật Lao Động & Công Ty.
Training các kỹ năng cần thiết
Du lịch, teambuilding, tham gia các sự kiện nội bộ do công ty tổ chức
Môi trường làm việc với các đồng nghiệp GenY, GenZ trẻ, nhiệt huyết, thân thiện.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ LILA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI