Tuyển Bán hàng thời trang CÔNG TY TNHH SEMIR INTERNATIONAL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH SEMIR INTERNATIONAL VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/11/2024
CÔNG TY TNHH SEMIR INTERNATIONAL VIỆT NAM

Bán hàng thời trang

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng thời trang Tại CÔNG TY TNHH SEMIR INTERNATIONAL VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
12 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Times City/Royal City, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Bán hàng thời trang Với Mức Lương Thỏa thuận

-Hướng dẫn và tư vấn khách hàng về các sản phẩm của công ty
-Dọn dẹp vệ sinh, đảm bảo các tiêu chuẩn vệ sinh tại cửa hàng
-Sắp xếp, bổ sung hàng hóa đảm bảo hàng hóa được trưng bày gọn gàng, sạch sẽ, nâng cao trải nghiệm mua hàng của người mua hàng tại cửa hàng
-Hỗ trợ khách hàng dịch vụ thử đồ và sửa áo quần cho phù hợp với nhu cầu của khách hàng.
-Hỗ trợ khách hàng khâu thu ngân.
-Tiếp nhận phản hồi của khách hàng và báo cáo với Cửa hàng trưởng và các bộ phận có liên quan để nhanh chóng giải quyết các vấn đề của khách hàng.
-Các công việc khác được Cửa hàng trưởng phân công

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Đã tốt nghiêp từ Cao đẳng trở lên (không yêu cầu kinh nghiệm trong ngành bán lẻ)
Có tinh thần phục vụ khách hàng, kĩ năng giao tiếp tốt và có khả năng hoàn thành công việc và tạo ra kết quả trong thời gian quy định
-Sẵn sàng làm việc theo ca được phân công
-Sẵn sàng làm việc vào các dịp lễ
-Sẵn sàng luân chuyển đến các cửa hàng/khu vực khác theo sự phân công của Công ty

Tại CÔNG TY TNHH SEMIR INTERNATIONAL VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 6-8 triệu+++
- Thưởng chuyên cần, doanh số hằng năm, thưởng lễ Tết, sinh nhật,.....
- Đánh giá KPI
- Được đào tạo chuyên môn, lộ trình thăng tiến
- Môi trường làm việc trẻ trung năng động, thăng tiến, cơ hội thành ứng cử viên cho vị trí Cửa Hàng Trưởng, Quản Lý Vùng,....
- Được đào tạo để thành thạo các kĩ năng: quản lý hoạt động cửa hàng, dịch vụ chăm sóc khách hàng, quản lý sản phẩm và kĩ năng làm việc nhóm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SEMIR INTERNATIONAL VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SEMIR INTERNATIONAL VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH SEMIR INTERNATIONAL VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: L17-11, Tầng 17, Tòa nhà Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn , Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

