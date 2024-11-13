Tuyển Bán hàng thời trang Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại HHS Hà Huyền làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 99 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Bán hàng thời trang Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

- Hỗ trợ Cửa hàng Trưởng quản lý nhân viên, hàng hóa;

- Phối hợp với NVBH, Thu Ngân vận hành cửa hàng;

- Phối hợp với Cửa Hàng Trưởng đào tạo nhân sự;

- Hỗ trợ, hoàn thiện báo cáo theo sự chỉ định của Cửa Hàng Trưởng;

- Trao đổi chi tiết khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Nữ sinh năm 1999 trở lên

- Có kinh nghiệm tư vấn bán hàng, Thu ngân ngành thời trang . Ưu tiên có kinh nghiệm Quản lý, có thể leader nhân viên nhóm từ 4-5 người

- Có kỹ năng làm việc nhóm tốt

- Nhanh nhẹn, linh hoạt và điềm tĩnh khi giải quyết vấn đề, khiếu nại của khách hàng

- Trung thực, có trách nhiệm và kỷ luật cao

Tại Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại HHS Hà Huyền Thì Được Hưởng Những Gì

-Tổng Thực nhận 9 - 12tr++

- Xét tăng lương định kỳ 6 tháng/lần

- Nghỉ lễ, Tết theo quy định của Nhà nước

- Được đóng BHXH, BHYT theo quy định

- Thưởng lương tháng 13, các ngày lễ, Tết, sinh nhật,...

- Tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, các sự kiện do công ty tổ chức

- Được hỗ trợ tham gia các khóa học để nâng cao chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại HHS Hà Huyền

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.