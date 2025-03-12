Tuyển Nhân viên tư vấn tài chính Công Ty Tài Chính TNHH MTV Lotte Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 35 Triệu

Mức lương 12 - 35 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 465 Hồng Bàng, Phường 14, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 5

Mô Tả Công Việc Nhân viên tư vấn tài chính Với Mức Lương 12 - 35 Triệu

Gọi, tư vấn tái vay cho KH cũ qua điện thoại.

Đảm bảo KPI hàng ngày

Nguồn data đã có sẵn và mở rộng tìm kiếm Khách hàng mới

Báo cáo và cập nhật thông tin khách hàng lên hệ thống

Phối hợp với các bộ phận liên quan để phục vụ khách hàng tốt nhất

Với Mức Lương 12 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp THPT trở lên

Biết sử dụng vi tính văn phòng ( MS word , excel,..) internet, Skype,..

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính là một lợi thế, đặc biệt là kinh nghiệm về khoản vay tín chấp cá nhân.

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính là một lợi thế

Có kinh nghiệm telesale tối thiểu 06 tháng .

Độ tuổi : 18 trở lên; giọng nói rõ ràng dễ nghe

Trung thực, chịu khó, kiên trì, năng động

Chịu được áp lực công việc và có tinh thần trách nhiệm

Tại Công Ty Tài Chính TNHH MTV Lotte Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng hấp dẫn ( LCB + HH không giới hạn từ 12 - 35 triệu )

Làm việc tại văn phòng từ T2 - T7 ( off CN )

Tăng lương theo hiệu quả công tác và cam kết đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo như quy định pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN…)

Có lương tháng thứ 13 theo quy định công ty ,

Đi du lịch, nghỉ mát hàng năm theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Tài Chính TNHH MTV Lotte Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin