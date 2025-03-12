Tuyển Nhân viên tư vấn tài chính Công Ty Tài Chính TNHH MTV Lotte Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 35 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên tư vấn tài chính Tại Công Ty Tài Chính TNHH MTV Lotte Việt Nam
Mức lương
12 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 465 Hồng Bàng, Phường 14, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 5
Mô Tả Công Việc Nhân viên tư vấn tài chính Với Mức Lương 12 - 35 Triệu
Gọi, tư vấn tái vay cho KH cũ qua điện thoại.
Đảm bảo KPI hàng ngày
Nguồn data đã có sẵn và mở rộng tìm kiếm Khách hàng mới
Báo cáo và cập nhật thông tin khách hàng lên hệ thống
Phối hợp với các bộ phận liên quan để phục vụ khách hàng tốt nhất
Với Mức Lương 12 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp THPT trở lên
Tại Công Ty Tài Chính TNHH MTV Lotte Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thưởng hấp dẫn ( LCB + HH không giới hạn từ 12 - 35 triệu )
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Tài Chính TNHH MTV Lotte Việt Nam
