Tuyển Nhân viên tư vấn tài chính Công ty Tài chính TNHH Một thành viên Shinhan Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên tư vấn tài chính Tại Công ty Tài chính TNHH Một thành viên Shinhan Việt Nam
Mức lương
Từ 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: phụ nữ, trung thu, Tết, có lương tháng 13 Đóng BHYT, BHXH đầy đủ, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên tư vấn tài chính Với Mức Lương Từ 15 Triệu
Liên hệ tư vấn khách hàng dựa trên nguồn DATA có sẵn do công ty cung cấp.
DATA có sẵn
Tư vấn, giải thích cho khách hàng về các khoản vay tiêu dùng.
Chăm sóc khách hàng trước và sau khi giải ngân.
Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp THPT
Độ tuổi từ 18-40
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm sales tài chính các bên: FE, SHB, TP bank, Lotte Finance...
Tại Công ty Tài chính TNHH Một thành viên Shinhan Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: Từ 15 triệu VND trở lên
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Tài chính TNHH Một thành viên Shinhan Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
