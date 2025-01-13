Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN HÀNG TÓC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN HÀNG TÓC VIỆT NAM
- Hà Nội: 15,00,000 đồng
- 25,000,000 đồng/ tháng gồm Lương cứng + Hoa hồng + Phụ cấp ăn ca + Phụ cấp điện thoại và các khoản thưởng best sale theo từng chiến dịch Phúc lợi đầy đủ theo quy định của nhà nước, BHXH, BHYT, thưởng lễ tết, có 12 ngày phép/năm Môi trường trẻ, năng động, nhiều hoạt động sinh nhật, nghỉ mát, teambuilding,.., Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
Gọi điện thoại để giới thiệu và bán sản phẩm cho khách hàng
Tư vấn chốt đơn với khách hàng từ bộ phận MKT(có data từ công ty)
Quản lý thông tin khách hàng
Ghi nhận và xử lý các đơn hàng từ khách hàng qua điện thoại
Thực hiện các công việc phát sinh khác.
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giao tiếp tốt, đam mê bán hàng, quyết liệt
Có laptop cá nhân
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN HÀNG TÓC VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN HÀNG TÓC VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
