Tuyển Nhân viên Tư vấn Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Gọi điện thoại chốt sale khi học viên có nhu cầu học dựa trên data công ty cung cấp.
Trực tiếp giải đáp các thắc mắc của học viên về thông tin liên quan đến khóa học của công ty.
Phối hợp với các bộ phận liên quan để xử lý yêu cầu/ thắc mắc của học viên.
Ghi nhận đầy đủ thông tin thắc mắc/ yêu cầu của học viên giúp học viên có trải nghiệm tốt nhất.
Thu thập đánh giá từ khách hàng về khóa học và dịch vụ, đồng thời phối hợp với các phòng ban khác để giải quyết vấn đề của khách hàng.
Thực hiện các công việc khác liên quan đến chăm sóc và hỗ trợ học viên theo sự phân công của quản lý/ giám sát trực tiếp.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đam mê kiếm tiền, mục tiêu phát triển sự nghiệp trong nghề Sale
Có năng khiếu trong bán hàng là một lợi thế.
Đã từng sale trong lĩnh vực giáo dục là một lợi thế.
Chịu được áp lực cao,kiên trì trong công việc.
Đam mê học tập và rèn luyện kĩ năng liên tục.
Có mong muốn cống hiến và xây sự nghiệp lâu dài cùng công ty.
Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings Thì Được Hưởng Những Gì
Lương tháng thứ 13
Thưởng ngày Lễ, Tết theo quy định công ty
Du lịch, Teambuilding 01 lần/ năm
Môi trường trẻ trung, năng động.
Được cung cấp công cụ, dụng cụ, bàn, ghế làm việc theo quy định của công ty
Được đầu tư, tài trợ học thêm kiến thức, kỹ năng liên quan đến công việc
Được đào tạo liên tục, phát triển năng lực nhiều khía cạnh.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
