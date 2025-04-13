Tuyển Nhân viên Tư vấn Công Ty TNHH Tan R làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển Nhân viên Tư vấn Công Ty TNHH Tan R làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Công Ty TNHH Tan R
Ngày đăng tuyển: 13/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/05/2025
Công Ty TNHH Tan R

Nhân viên Tư vấn

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại Công Ty TNHH Tan R

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 1, Tòa nhà số 39, Galaxy 4, Phố Tố Hữu, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Khảo sát và Thu thập thông tin dự án.
Tư vấn các thủ tục môi trường, báo giá;
Báo giá các thủ tục môi trường cho doanh nghiệp
Lập các hồ sơ môi trường như: Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Giấy phép môi trường, Báo cáo công tác bảo vệ môi trường,... trình nộp cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phê duyệt;
Thực hiện các công việc theo yêu cầu của Ban lãnh đạo công ty.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Số năm kinh nghiệm: 1-2 năm ở vị trí tương đương;
Tốt nghiệp Cao Đẳng/ Đại học các chuyên ngành về Môi trường, Quản lý môi trường,....
Am hiểu các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực môi trường, tài nguyên nước, đầu tư, xây dựng, hóa chất;
Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, linh động giải quyết vấn đề;
Chấp nhận đi công tác

Tại Công Ty TNHH Tan R Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 8-10 tr
Thời gian làm việc: 8:00-17:30 từ thứ Hai đến sáng thứ Bảy hằng tuần.
Chế độ nghỉ ngơi ( nghỉ ngơi hàng tuần, lễ Tết,…) nghỉ được hưởng nguyên lương
Được tham gia đầy đủ: BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật Lao động;
Mỗi tháng người lao động được nghỉ 1 ngày phép hưởng nguyên lương

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tan R

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Tan R

Công Ty TNHH Tan R

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 1, Tòa nhà số 39, Galaxy 4, Phố Tố Hữu, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

