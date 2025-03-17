Tuyển Nhân viên Tư vấn Công Ty TNHH Thẩm Mỹ Ethics làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu

Mức lương 20 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 44 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 20 - 50 Triệu

Tư vấn trực tiếp khách hàng đến thực hiện dịch vụ theo lịch hẹn từ telesales và dịch vụ khách hàng.

Chốt gói dịch vụ cho khách làm.

Làm hồ sơ dịch vụ cho khách hàng, lên hóa đơn chi phí cho khách.

Hỗ trợ khách hàng khi được yêu cầu.

Đưa khách lên bộ phân chuyên môn để làm dịch vụ.

Tham gia đưa ra ý kiến kế hoạch và chiến lược chốt sale sao cho hiệu quả phù hợp với thị hiếu khách hàng.

Làm báo cáo kết quả hàng tháng.

Với Mức Lương 20 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm làm sale thẩm mỹ về PTTM như mũi, mí, ngực, hút mỡ, căng da, cấy mỡ...

Tốt nghiệp đại học, cao đẳng.

Ngoại hình sáng, yêu thích đam mê làm đẹp.

Có kiến thức cơ bản về PTTM.

Giọng nói nhẹ nhàng, kỹ năng giao tiếp xử lý tình huống tốt.

Tin học văn phòng cơ bản.

Nhanh nhẹn, chăm chỉ học hỏi.

Tại Công Ty TNHH Thẩm Mỹ Ethics Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cơ bản: 6.000.000- 7.000.000 +% hoa hồng+ thưởng KPI+ phụ cấp (Thu nhập từ 30-50tr )

Tham gia BHXH, chế độ lao động đầy đủ.

Bữa trưa miễn phí tại bếp ăn Công ty.

Thưởng lễ, tết, phép năm, sinh nhật... theo quy định.

Cấp phát trang thiết bị làm việc.

Tham gia đào tạo nâng cao chuyên môn hàng tháng.

Khám sức khỏe định kỳ, tham gia du lịch nghỉ mát hàng năm.

Môi trường chuyên nghiệp, chế độ rõ ràng.

Xét tăng lương 02 lần/ năm.

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thẩm Mỹ Ethics

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin