Tuyển Nhân viên Tư vấn Hộ Kinh Doanh Nhiên Huyền Điện làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 70 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 1040 đường 3/2 , phường 8, Quận 11, Quận 11

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 30 - 70 Triệu

- Trao đổi thêm khi phỏng vấn

Với Mức Lương 30 - 70 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ tuổi từ 22–35 , ngoại hình dễ nhìn, giọng nói rõ ràng (không nói giọng địa phương), thân thiện và có duyên nói chuyện.

- Có ít nhất 1.5 năm kinh nghiệm tư vấn dịch vụ tại spa/thẩm mỹ viện (ưu tiên từng tư vấn trong thẩm mỹ viện phong thủy càng tốt)

- Yêu thích làm đẹp, ham học hỏi, có khả năng lắng nghe .

Tại Hộ Kinh Doanh Nhiên Huyền Điện Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 30-70tr ( lương cứng + thưởng nóng theo ngày+ %ds+ thưởng kpis theo tháng)

-Tháng off 4 ngày trừ t7-cn

- Cơ hội phát triển kỹ năng giao tiếp, nghệ thuật tư vấn chuyển hóa và nâng tầm hình ảnh cá nhân trong môi trường chuyên biệt.

- Môi trường làm việc đẹp, nhiều năng lượng, gắn kết và văn minh.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ Kinh Doanh Nhiên Huyền Điện

