Tuyển Nhân viên Tư vấn Hộ Kinh Doanh Nhiên Huyền Điện làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 70 Triệu

Hộ Kinh Doanh Nhiên Huyền Điện
Ngày đăng tuyển: 27/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/06/2025
Hộ Kinh Doanh Nhiên Huyền Điện

Nhân viên Tư vấn

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại Hộ Kinh Doanh Nhiên Huyền Điện

Mức lương
30 - 70 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 1040 đường 3/2 , phường 8, Quận 11, Quận 11

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 30 - 70 Triệu

- Trao đổi thêm khi phỏng vấn

Với Mức Lương 30 - 70 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ tuổi từ 22–35 , ngoại hình dễ nhìn, giọng nói rõ ràng (không nói giọng địa phương), thân thiện và có duyên nói chuyện.
- Có ít nhất 1.5 năm kinh nghiệm tư vấn dịch vụ tại spa/thẩm mỹ viện (ưu tiên từng tư vấn trong thẩm mỹ viện phong thủy càng tốt)
- Yêu thích làm đẹp, ham học hỏi, có khả năng lắng nghe .

Tại Hộ Kinh Doanh Nhiên Huyền Điện Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 30-70tr ( lương cứng + thưởng nóng theo ngày+ %ds+ thưởng kpis theo tháng)
-Tháng off 4 ngày trừ t7-cn
- Cơ hội phát triển kỹ năng giao tiếp, nghệ thuật tư vấn chuyển hóa và nâng tầm hình ảnh cá nhân trong môi trường chuyên biệt.
- Môi trường làm việc đẹp, nhiều năng lượng, gắn kết và văn minh.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ Kinh Doanh Nhiên Huyền Điện

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Hộ Kinh Doanh Nhiên Huyền Điện

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: 1040 Đường 3/2 phường 8 Quận 11

