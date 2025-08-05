Tuyển Nhân viên Tư vấn Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 28 Triệu

Mức lương 8 - 28 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lầu 3, Tòa nhà SaigonTel, Lô 46, CVPM Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 8 - 28 Triệu

- Khai thác thị trường khách hàng mới, cung cấp giải pháp marketing cho doanh nghiệp, Cty

- Chăm sóc và duy trì khách hàng cũ, giải đáp những thắc mắc của khách hàng qua email, điện thoại,...

- Tư vấn, giải đáp cho khách hàng về các lĩnh vực, dịch vụ do công ty đang cung cấp: thiết kế website, hosting, tên miền, APP (Không telesale đại trà).

- Học kiến thức, kỹ năng, được cầm tay chỉ việc.

- Sẽ trao đổi cụ thể hơn trong quá trình phỏng vấn.

Với Mức Lương 8 - 28 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ cao đẳng trở lên

- Kỹ năng: Có khả năng giao tiếp rõ ràng và sử dụng word, excel cơ bản.

- Kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ngành BDS, tài chính, CSKH và các ngành liên quan là lợi thế

- Uy tín, linh hoạt, mềm dẻo & chịu được áp lực công việc .

- Chủ động trong công việc

- Đặc biệt thích kinh doanh

- Có khả năng thích nghi nhanh chóng với các công cụ hỗ trợ cho công việc chuyên môn

- Có khả năng làm việc với cường độ cao. Có trách nhiệm trong công việc và cam kết gắn bó lâu dài với công ty

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina Thì Được Hưởng Những Gì

Lương CB + hoa hồng từ 8tr - 28tr và không giới hạn, theo năng lực.

(Hỗ trợ phụ cấp 3tr tháng đầu tiên nếu không có hợp đồng).

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến.

- Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn

- Team building, du lịch 2 lần/năm

- Có cơ hội thăng tiến, không tính theo thâm niên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina

