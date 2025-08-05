Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 12A Núi Thành P13, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Giới thiệu và tư vấn sản phẩm/dịch vụ của công ty đến khách hàng

Thực hiện các cuộc gọi chăm sóc khách hàng, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm/dịch vụ.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng, nhằm mục tiêu tăng doanh số bán hàng và lòng trung thành của khách hàng.

Data có sẵn, làm việc 100% tại văn phòng, không cần đi thị trường

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm đi làm ngay

Có kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe, rõ ràng.

Có khả năng chịu được áp lực công việc

Chấp nhận viên sinh đang chờ bằng (không vướng bận lịch học)

Tốt nghiệp cấp 3 trở lên

Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 7.000.000 VNĐ (không ảnh hưởng KPI)

Thử việc 02 tháng nhận 100% lương

Được đào tạo bài bản trước khi làm việc

Lương tháng 13, Thưởng lễ Tết

Đóng BHXH, BHYT, BHTN và hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động

Quà tặng sinh nhật, các dịp lễ Tết cho Nhân viên và Gia đình (8/3, 1/6, 20/10, Trung thu)

Trang bị đầy đủ thiết bị làm việc

Môi trường làm việc hiện đại, miễn phí gửi xe, team building, du lịch hằng năm

Cơ sở vật chất đầy đủ và hiện tại (Pantry, Tủ lạnh, Lò vi sóng, Cà phê)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão

