Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 12A Núi Thành P13, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 10 - 30 Triệu
Giới thiệu và tư vấn sản phẩm/dịch vụ của công ty đến khách hàng
Thực hiện các cuộc gọi chăm sóc khách hàng, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm/dịch vụ.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng, nhằm mục tiêu tăng doanh số bán hàng và lòng trung thành của khách hàng.
Data có sẵn, làm việc 100% tại văn phòng, không cần đi thị trường
Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm đi làm ngay
Có kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe, rõ ràng.
Có khả năng chịu được áp lực công việc
Chấp nhận viên sinh đang chờ bằng (không vướng bận lịch học)
Tốt nghiệp cấp 3 trở lên
Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng 7.000.000 VNĐ (không ảnh hưởng KPI)
Thử việc 02 tháng nhận 100% lương
Được đào tạo bài bản trước khi làm việc
Lương tháng 13, Thưởng lễ Tết
Đóng BHXH, BHYT, BHTN và hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động
Quà tặng sinh nhật, các dịp lễ Tết cho Nhân viên và Gia đình (8/3, 1/6, 20/10, Trung thu)
Trang bị đầy đủ thiết bị làm việc
Môi trường làm việc hiện đại, miễn phí gửi xe, team building, du lịch hằng năm
Cơ sở vật chất đầy đủ và hiện tại (Pantry, Tủ lạnh, Lò vi sóng, Cà phê)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
