Tuyển Nhân viên Tư vấn Công Ty CP Dentos Premium làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 139C Hoàng Văn Thụ, Phường 8, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương Thỏa thuận

Khai thác KH tiềm năng dựa trên nguồn marketing ở tất cả các mảng dịch vụ hiện có của nha khoa.

Chăm sóc và duy trì quan hệ thân thiết với khách hàng VIP. Cung cấp dịch vụ và trải nghiệm tốt nhất cho KH

Giải đáp thắc mắc, tư vấn về các gói dịch vụ nha khoa và các chính sách khuyến mãi cho khách hàng cần tư vấn qua điện thoại.

Chốt lịch hẹn và đặt lịch hẹn với khách hàng.

Trực page, trực hotline giải đáp thắc mắc của Khách hàng.

Thực hiện tốt công việc khác theo sự chỉ đạo của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giọng nói chuẩn, không nói ngọng, nói lắp. Giao tiếp tốt.

Có kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực nha khoa.

Điềm tĩnh, kiên nhẫn, trung thực, có khả năng làm việc đội nhóm.

Giao tiếp khéo léo, nắm bắt tâm lý và thuyết phục tốt.

Tại Công Ty CP Dentos Premium Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập trung bình từ 20 triệu trở lên

Lương cơ bản 7 triệu + hoa hồng

Được hưởng chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Dentos Premium

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin