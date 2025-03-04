Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 15 Triệu

Mức lương 6 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: team building, du lịch hàng năm, sinh nhật, hiếu hỉ, các sự kiện nội bộ theo từng giai đoạn trong năm…, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 6 - 15 Triệu

Liên hệ với doanh nghiệp có nhu cầu quảng cáo liên quan đến Digital Marketing, hay tư vấn chiến lược Digital tổng thể.

Quản lý và xây dựng kế hoạch giới thiệu, tư vấn cho khách hàng về sản phẩm, duy trì và phát triển các mối quan hệ khách hàng.

Phối hợp với các bộ phận liên quan như đội xây dựng plan, đội hỗ trợ khách hàng để chạy và theo dõi chiến dịch cho khách hàng.

Quản lý và phát triển nguồn KH, tìm kiếm nguồn KHDN dựa theo data có sẵn hoặc chủ động tìm kiếm nguồn KH ngoài.

Chăm sóc, giữ quan hệ với khách hàng để có thể upsales, tăng doanh thu đối với khách hàng đã sử dụng sản phẩm dịch vụ của công ty.

Chịu trách nhiệm về doanh số kinh doanh cá nhân. hực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 6 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Làm việc được fulltime, có laptop cá nhân để làm việc.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục, bán hàng. Thích học hỏi cái mới, yêu thích kinh doanh, không ngại bị từ chối.

Thái độ làm việc tích cực, có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình và chủ động trong công việc.

Sử dụng thành thạo Microsoft word, Excel, Email.

Có Laptop cá nhân để làm việc.

Tại CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 6 - 15 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM

