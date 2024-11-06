Tuyển Kỹ sư môi trường Công ty TNHH Tư vấn Môi trường Miền Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Tuyển Kỹ sư môi trường Công ty TNHH Tư vấn Môi trường Miền Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Công ty TNHH Tư vấn Môi trường Miền Nam
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Công ty TNHH Tư vấn Môi trường Miền Nam

Kỹ sư môi trường

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư môi trường Tại Công ty TNHH Tư vấn Môi trường Miền Nam

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 104 Đường số 10, Khu dân cư CityLand, Phường 10, Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Kỹ sư môi trường Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Khảo sát, thu thập thông tin dự án;
Tư vấn các thủ tục môi trường;
Viết báo cáo, các văn bản chuyên ngành môi trường trình nộp cơ quan Nhà nước thẩm định và phê duyệt;
Bảo vệ trước hội đồng thẩm định, tiếp đoàn kiểm tra thẩm định dự án;
Nghiệm thu, bàn giao và báo cáo hoàn thành dự án;
Thực hiện báo cáo và các công việc khác theo yêu cầu của trưởng phòng và cấp quản lý.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đi làm ngay sau khi phỏng vấn đạt yêu cầu;
Tốt nghiệp chuyên ngành môi trường;
Có kinh nghiệm lập hồ sơ môi trường (Giấy phép môi trường, VHTN, ...);
Nắm rõ luật về môi trường;
Có trách nhiệm trong công việc, trung thực, nhiệt tình, có tinh thần ham học hỏi và cầu tiến,...
Thành thạo kỹ năng Office (Word, Excel, Powerpoint,...) và Autocad

Tại Công ty TNHH Tư vấn Môi trường Miền Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 8 - 15 triệu (tùy theo năng lực đánh giá khi phỏng vấn);
Thưởng dự án;
Thưởng trong các dịp Lễ, Tết, Thưởng cuối năm;
Đào tạo nghiệp vụ chuyên môn;
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, Sếp tâm lý;
Được trang bị đầy đủ các thiết bị phục vụ công việc;
Được đóng BHXH khi ký kết hợp đồng lao động;
Sẽ trao đổi cụ thể hơn khi bạn đến tham gia phỏng vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tư vấn Môi trường Miền Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Tư vấn Môi trường Miền Nam

Công ty TNHH Tư vấn Môi trường Miền Nam

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 21/17C Đường số 11, Phường 11, Quận Gò Vấp, TP. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

