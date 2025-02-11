Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT ENIC làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT ENIC

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT ENIC
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Nhân viên Tư vấn

Nhân viên Tư vấn

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT ENIC

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Phụ cấp + Nghỉ phép năm + Tham gia bảo hiểm đầy đủ (theo quy định nhà nước) + Tham gia team building của công ty., Thành phố Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Học việc trong thời gian: 1 - 2 tháng đầu. Trả 100% lương thử việc.
- Hỗ trợ tư vấn sản phẩm cho khách trực tiếp tại Showroom.
- Hỗ trợ tư vấn các sản phẩm thông qua phần mềm Pancake, Hotline, Website,...
- Phối hợp cùng bộ phận kho để tư vấn đúng mã sản phẩm còn trong kho.
- Lên đơn cho khách hàng trên phần mềm của công ty.
- Phối hợp với bộ phận CSKH giải quyết những vấn đề liên quan tới đơn hàng khách cần xử lý, bảo hành một cách kịp thời, nhanh chóng.
- Báo cáo ngày, tuần, tháng. Lên kế hoạch và mục tiêu cho tháng tới.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Độ tuổi thích hợp 22-30 tuổi;
-Kỹ năng lắng nghe tốt, tinh thần chủ động trong công việc, giao tiếp tự tin và lưu loát;
-Quan tâm đến cảm nhận của khách hàng và đề xuất giải pháp tốt để hỗ trợ.
-Có kinh nghiệm làm tư vấn trong lĩnh vực nhà bếp, nội thất hay thiết bị vệ sinh là một lợi thế.
- Có máy tính cá nhân để hỗ trợ cho công việc cách thuận tiện.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT ENIC Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 12 triệu VND - 15 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT ENIC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT ENIC

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT ENIC

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5 , tòa nhà Fimexco, 231-233 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

