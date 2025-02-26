Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS
Ngày đăng tuyển: 26/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS

Nhân viên Tư vấn

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
20 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lương cứng + Phụ cấp + Thưởng.

- Lương cứng (7.000.000đ – 12.000.000 đ/tháng, thỏa thuận theo năng lực)

- Phụ cấp năng lực theo hệ số K (500.000 đ – 6.000.000 đ/tháng)

- Phụ cấp năng suất 1.000.000 đ/tháng

- % hoa hồng + Thưởng thành tích kinh doanh. Thử việc 02 tháng hưởng 100% mức lương chính thức. Phụ cấp năng lực được đánh giá lại sau 02 tháng/lần. Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo chế độ của Nhà nước. Con CBNV được học miễn phí tại TEKY Lương tháng thứ 13, thưởng tháng, thưởng quý, th, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Tiếp nhận, xử lý danh sách khách hàng tiềm năng từ các hoạt động, chiến dịch Marketing để chuyển đổi thành khách hàng.
Thực hiện cuộc gọi giới thiệu và tư vấn trực tiếp. .
Thuyết phục khách hàng là các phụ huynh đăng ký trải nghiệm và ghi danh các sản phẩm, khóa học công nghệ dành cho trẻ em của Công ty.
Chăm sóc và tư vấn tái tục cho các phụ huynh đang sử dụng dịch vụ.
Tham gia các hoạt động sự kiện, hội thảo nhằm giới thiệu khóa học cho phụ huynh mới và chăm sóc phụ huynh/ học viên đang học
Các công việc khác theo yêu cầu của ban lãnh đạo.
Thời gian làm việc: 44h/tuần. Nghỉ thứ 2 và sáng thứ 3. Làm việc từ chiều thứ 3 - Chủ nhật, Ca linh hoạt ( 09h - 18h và 13h - 21h, không bắt buộc làm ca tối)
Những lợi thế giúp hỗ trợ các bạn thành công trong vị trí công việc:
Thương hiệu đào tạo công nghệ với chương trình STEAM đầu tiên tại Việt Nam
Nhân viên được đào tạo thực chiến từ cơ bản tới nâng cao bởi đội ngũ quản lý giàu kinh nghiệm thực chiến
Hệ thống đào tạo nội bộ, tài liệu được cập nhật đầy đủ phục vụ thông tin nhanh nhất cho công việc.
Đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm làm cố vấn giáo dục, giúp việc thuyết phục khách hàng dễ dàng hơn.
Được trang bị hệ thống quản trị khách hàng chuyên nghiệp, tương tác khách hàng đa kênh.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm làm việc tại vị trí tương đương
Đã có kinh nghiệm làm Bán hàng/Tư vấn/CSKH tại các trung tâm Tin học/Toán học/Tiếng Anh/Công nghệ... thuộc lĩnh vực giáo dục là 1 lợi thế.
Giọng nói chuẩn. Nhạy bén với các cơ hội kinh doanh, ưu tiên những bạn đạt được thành tích trong công việc (Best sellers, nhân viên xuất sắc nhất tháng/quý/năm...)
Có ý thức không ngừng nâng cao trình độ bằng việc tham gia các workshop, seminar, hội thảo,...Chịu được áp lực về mặt doanh thu, telesales...
Sẵn sàng cống hiến hết mình để có thu nhập cao, ổn định.
Có laptop cá nhân và chấp nhận làm việc cuối tuần.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 20 - 30 triệu VND
Lương cứng: 7 - 12 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, số 463 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

