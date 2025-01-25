Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ THALICEDU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: • Thu nhập (12 - 18TR) = Lương cứng + Lương KPI + Hoa hồng theo doanh số + Thưởng + Phụ cấp (Gửi xe, điện thoại) + Chế độ (Sinh nhật, Lễ, Tết...) • Chế độ thưởng, tăng hoa hồng theo tháng, quý, năm... • Tham gia MIỄN PHÍ tất cả các lớp học tại THALIC VOICE. • Lộ trình thăng tiến lên Trưởng nhóm, Trưởng phòng Kinh doanh... • Thưởng theo các ngày lễ tết trong năm, chế độ lương tháng thứ 13. • Được hưởng các chế độ theo quy định của Luật lao động. Tham gia các hoạt động nội bộ như team building, year, Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

• Tư vấn online cho học viên đang quan tâm về các khoá học tại Học viện Giọng nói và Kỹ năng THALIC VOICE.

• Tư vấn offline cho khách hàng đến trực tiếp tại Học viện.

• Tư vấn từ DATA NÓNG SẴN CÓ từ Marketing (100% sẵn có).

• Hỗ trợ học viên trong quá trình tham gia học tại Học viện Giọng nói và Kỹ năng THALIC VOICE.

• Nhập dữ liệu khách hàng lên hệ thống để đo lường, theo dõi.

• Các công việc khác theo yêu cầu của leader, công ty.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm tư vấn, bán hàng.

• Giọng nói: Hay, Ấm áp, Không nói giọng địa phương

• Ưu tiên ứng viên đã làm việc các sản phẩm liên quan đến Dịch vụ, Giáo dục, Bảo hiểm...

Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ THALICEDU Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 12 triệu VND - 18 triệu VND

Lương cứng: 5 - 10 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ THALICEDU

