Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty cổ phần giáo dục quốc tế Thanh Mai làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 3 ngõ 87 đường Bát Phúc, KĐT Tân Tây Đô, Tân Lập, Đan Phượng

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyển sinh để đạt được các chỉ tiêu tuyển sinh được phân công.

- Giới thiệu, tư vấn cho học viên hoặc khách hàng các chương trình đào tạo phù hợp.

- Khai thác nhu cầu và tư vấn lộ trình phù hợp cho học viên theo từng chương trình

- Tiếp nhận các yêu cầu và hỗ trợ học viên trong quá trình đào tạo.

- Phối hợp cùng các phòng ban khác để hướng dẫn khách hàng hoàn thiện thủ tục, chuẩn bị hồ sơ du học.

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học

- Tiếng anh giao tiếp tốt.

- Không yêu cầu kinh nghiệm. Ưu tiên ứng viên có từ 6 tháng kinh nghiệm tại vị trí Nhân viên kinh doanh, sale, tư vấn, tư vấn tuyển sinh, tư vấn du học,...

- Thành thạo vi tính văn phòng.

Tại Công ty cổ phần giáo dục quốc tế Thanh Mai Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 12 - 15 triệu + thưởng + hoa hồng. Thu nhập trên 30 triệu

- Thời làm việc: thứ 2 - thứ 6 và nghỉ thứ 7, chủ nhật

- Có chế độ tăng lương định kỳ hằng năm.

- Thưởng lương tháng 13 + thưởng vượt KPI

- Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển bản thân

- Được đóng bảo hiểm khi làm việc chính thức

- Được tham gia các hoạt động của công ty như: liên hoan, teambuiding, nghỉ mát,...

- Các chế độ phúc lợi đầy đủ: thưởng lễ tết, cưới hỏi, sinh nhật, du lịch

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần giáo dục quốc tế Thanh Mai

