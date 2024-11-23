Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHÍNH XÁC TUẤN MINH làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 18 Triệu

Mức lương 10 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Lô H1 - 08, Khu dân cư Vĩnh Phú 2, Phường Vĩnh Phú, Thuận An, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí

- Nhận bản vẽ từ bộ phận Kỹ thuật, đọc hiểu yêu cầu gia công

- Biết cách gá đặt phôi hợp lý

- Theo dõi kiểm tra suốt quá trình gia công (dao, các phụ kiện khác,...) đảm bảo sản phẩm hoàn thành đúng yêu cầu.

- Kiểm tra chất lượng sản phẩm sau khi hoàn thành và trước khi bàn giao cho các bộ phận khác

- Các công việc khác liên quan đến vận hành máy từ người quản lý trực tiếp.

Yêu Cầu Công Việc

- Đi ca, làm việc nhóm

- Hồ sơ đầy đủ

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên

Tại CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHÍNH XÁC TUẤN MINH Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thỏa thuận, đảm bảo cạnh tranh theo năng lực

- Chế độ nghỉ phép năm, lễ tết, các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.

- Xét tăng lương định kỳ theo hiệu suất công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHÍNH XÁC TUẤN MINH

