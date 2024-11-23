Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHÍNH XÁC TUẤN MINH làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ khí Tại CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHÍNH XÁC TUẤN MINH
Mức lương
10 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: Lô H1
- 08, Khu dân cư Vĩnh Phú 2, Phường Vĩnh Phú, Thuận An, Thị xã Thuận An
Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương 10 - 18 Triệu
- Nhận bản vẽ từ bộ phận Kỹ thuật, đọc hiểu yêu cầu gia công
- Biết cách gá đặt phôi hợp lý
- Theo dõi kiểm tra suốt quá trình gia công (dao, các phụ kiện khác,...) đảm bảo sản phẩm hoàn thành đúng yêu cầu.
- Kiểm tra chất lượng sản phẩm sau khi hoàn thành và trước khi bàn giao cho các bộ phận khác
- Các công việc khác liên quan đến vận hành máy từ người quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Đi ca, làm việc nhóm
- Hồ sơ đầy đủ
- Tốt nghiệp trung cấp trở lên
Tại CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHÍNH XÁC TUẤN MINH Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương thỏa thuận, đảm bảo cạnh tranh theo năng lực
- Chế độ nghỉ phép năm, lễ tết, các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.
- Xét tăng lương định kỳ theo hiệu suất công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHÍNH XÁC TUẤN MINH
