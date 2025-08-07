Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN IPP VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 354 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Xuất chứng từ, hóa đơn bán hàng.

- Theo dõi, đối chiếu, đốc thúc công nợ.

- Hàng mẫu (xuất kho, đối chiếu).

- Các nghiệp vụ phát sinh khác của kế toán nội bộ.

- Các công việc khác do kế toán trưởng phân bổ.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Bằng cấp: Tốt nghiệp CĐ, ĐH chuyên ngành kế toán

- Kinh nghiệm: tối thiểu 3 năm vị trí tương đương

- Sử dụng thành thạo Excel, phần mềm kế toán Misa

- Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IPP VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

+ Môi trường hòa đồng, thân thiện.

+ Thời gian làm việc từ thứ 2 - thứ 7 (8:00-17:00), thứ 7 (8:00-16:00), nghỉ trưa 1 tiếng-Nghỉ phép, lễ theo qui định của nhà nước.

- Lương, thưởng (Tết, các ngày lễ trong năm) hấp dẫn theo quy định của Nhà nước.

- Được đóng BHXH, BHYT, phép năm đầy đủ theo quy định của Nhà nước (sau khi ký hợp đồng lao động chính thức).

- Được tham gia các hoạt động Teambuilding, Liên hoan hàng năm, hàng tháng

- Cung cấp laptop, máy tính cá nhân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IPP VIETNAM

